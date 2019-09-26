Здоровье и медицина

Гороскоп здоровья: в четверг берегитесь пищевых отравлений, а в среду укрепляйте нервы

Прогноз самочувствия на 26 сентября — 2 октября

ЧЕТВЕРГ. Повышается риск пищевых отравлений, поэтому следите за качеством пищи. Могут обостряться заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно уязвимы представители Тельца, Рака и Девы. Следует придерживаться щадящей диеты. Удачный период для посещения косметолога. Рекомендуются массаж, маски для лица. Можно выводить мозоли и бородавки. Включайте в рацион кисломолочные продукты.

ПЯТНИЦА. Тяжелый день, поэтому лучше не начинать важных дел. Опасно переедать, так как все лишнее превращается в жир. Уязвимы страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно Раки и Девы. Рекомендуется диета. Полезны кисломолочные продукты, улучшающие микрофлору кишечника. Старайтесь много времени проводить на свежем воздухе.

СУББОТА. Надо беречься обострений тем, кто имеет заболевания почек и мочевого пузыря. Старайтесь избегать переохлаждений. Возможны ухудшения у страдающих варикозным расширением вен и геморроем. В первую очередь следует беречься представителям Рака и Весов. Хорошее время для лечения заболеваний уха, горла и носа. Стоит записаться на прием к стоматологу. Полезны блюда из рыбы, свежие овощи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Рекомендуется лечить кариес, протезировать зубы. Могут обостряться заболевания мочеполовой сферы. Представителям Овна и Весов опасно переохлаждаться. Показано лечение заболеваний носоглотки, что следует взять на заметку тем, кто был рожден под знаками Тельца и Близнецов. Лучше есть растительную пищу.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Можно начинать курс лечения, планировать важные дела. Стоит сходить к зубному врачу. Представителям Близнецов и Скорпиона рекомендуется лечить заболевания верхних дыхательных путей. Разрешается удалять гланды, аденоиды. Избегайте сидячего образа жизни, поскольку может беспокоить геморрой.

ВТОРНИК. Старайтесь не переохлаждаться. Следует беречься тем, кто страдает заболеваниями кишечника и печени, особенно уязвимы представители Скорпиона и Стрельца. Могут обостряться геморрой, гинекологические и урологические заболевания. Полезны йогурты, сыр, фрукты.

СРЕДА. Берегите нервную систему! Может ухудшиться состояние у людей, страдающих заболеваниями крови и печени. Надо щадить ноги, не планировать продолжительных пеших прогулок. Могут беспокоить головные боли. Наиболее уязвимы гипертоники и страдающие вегетососудистой дистонией. Представителям Близнецов и Стрельца стоит заняться лечением заболеваний бронхов и легких, если есть такие проблемы. Откажитесь от жирной и жареной пищи, алкоголя.

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