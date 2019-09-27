Политика

Данилюк отреагировал на слухи о своей отставке

После того, как в СМИ появилась информация об отставке Александра Данилюка, сам секретарь СНБО отреагировал на это в соцсетях.

«Есть еще идеи относительно трудоустройства?», — написал Данилюк в Facebook.

Подписчики забросали чиновника вопросами и просят дать конкретный ответ.

Напомним, Данилюк возглавляет СНБО с мая этого года. Сообщалось, что Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, который устроил чиновник, только вступив в должность секретаря СНБО.

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