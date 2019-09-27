Житейские истории

«Я пока не женат, по профессии строитель, но работаю не по найму, а на себя, поэтому по собственному усмотрению распоряжаюсь своим временем, — говорит путешественник Михаил Закусилов. — Мои дальние водные походы начались с того, что несколько лет назад я увидел в Интернете видеоролик одного молодого человека о том, как он совершает походы на байдарке по малым рекам. Я представил себя на его месте. Только решил ходить не по малым, а по большим водоемам. И не десятки, а тысячи километров. Купил каркасный разборной каяк (узкую лодку), весло. Знакомый порекомендовал мне напарника Евгения, с которым я поплыл по чистой и живописной речке Снов, протекающей по Черниговщине. Когда за кормой уже было 150 километров, я предложил Жене: «Пошли дальше — финишируем не в Чернигове, а в Одессе». Но он отказался. Все же через месяц мы с ним прошли по Сейму и Десне 650 километров. А до моря я впервые доплыл в прошлом году. Стартовал на речке Десне от российской границы. Затем вышел в Днепр. Спустился по нему к Черному морю, а после двинулся в Одессу. В сумме получилось более 1600 километров. В нынешнем году решил пройти весь Днестр. Отправился в экспедицию от самых его истоков во Львовской области, где он начинается с ручейка, который запросто можно перешагнуть". Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянке, которая, несмотря на сломанную руку, поднялась на самую высокую гору Африки.

«Я едва успевал уворачиваться от столкновений с большими камнями и завалами из упавших в реку деревьев. Но этот экстрим доставлял удовольствие»

— Если честно, на нынешний год была задумка пройти на лодке одну большую реку за границей, но денег на этот проект не хватило (спонсоров у меня, к сожалению, пока нет), поэтому решил отправиться в экспедицию по Днестру, — продолжает Михаил Закусилов. — Выбрал эту реку потому, что захотелось своими глазами увидеть красоты Днестровского каньона. За неделю собрался и отправился в путь. Моей первой задачей было отыскать место, откуда начинается Днестр. Я приехал на автобусе к горе Чентыевка (Львовская область), поднялся до самой вершины и стал спускаться по тропе, ведущей к ручейку, с которого начинается Днестр. Места там дикие, на тропе то и дело встречались завалы. Мне одному даже страшновато было идти. Приходилось громко говорить вслух, чтобы отпугнуть зверей.

— Так вы нашли исток Днестра?

— Да, он находится на высоте 900 метров, там стоит беседка. Видно, что люди присматривают за этим местом. Сделанные там фото и видео выложил в Интернет.

Я пошел с рюкзаком за спиной вдоль еще очень узенького Днестра, бывало, заходил в поток и шагал по нему. Со всех сторон в него впадает множество ручейков, поэтому река буквально на глазах становилась все шире и глубже. Первые три-четыре километра вода была кристально чистая. Но после первого же села она стала мутной: там много грунтовых дорог, и дожди смывали землю в Днестр. Но если бы только это. Уже через 10—15 километров от истока я стал замечать в реке мусор. Возле села Лумны встретил дедушку, который гнал крову. Спросил его, кто же это отходы в реку выбрасывает. «Люди наче подурiли, — ответил мне крестьянин. — Кидають в рiчку все: пиво випив — пляшку в воду, порося хворе здохло — туди ж. Винна в тому держава, бо не штрафує за це». Я решил, что дедушка сгустил краски. Но вскоре у меня закончилась питьевая вода. Поинтересовался в соседнем селе у женщины, в каком колодце можно набрать воды. «З криниці? В жодному разі! Ми не п’ємо звідти воду. Бо там та ж зараза, що й у річці. Купуємо воду в пляшках». Думаю, а кто же эту заразу в речку набросал?! Метров через 300 увидел троих о чем-то беседующих женщин. Попросил хозяйку продать молока. Она пошла за ним в хату. А я высказал оставшимся женщинам свою досаду на то, что люди загрязняют реку. И вдруг одна из них выдала: «Річка для того й потрібна. Вона ж сміття в море зносить». У меня глаза на лоб полезли от этих слов. Увидев мое изумление, женщина спохватилась, начала что-то невнятное тараторить в свое оправдание. Кстати, как я потом убедился, до моря мусор не доплывает — тысячи пластиковых бутылок, упаковок скапливаются у берегов реки.

В этой экспедиции мне пришла такая мысль: Бог создал все самое ценное (воду, воздух, здоровье) доступным и бесплатным. Может, поэтому люди не умеют этими богатствами дорожить. Начинают ценить их только тогда, когда теряют.

— Как я понимаю, от истока Днестра вы шли пешком. А где же были ваши каяк, весло?

— Перед стартом экспедиции я отправил их по почте в город Самбор — решил оттуда плыть на лодке. И не ошибся. До этого ходил по спокойным равнинным рекам с неторопливым течением. В Днестре оно оказалось очень даже быстрым. Тем более что накануне прошли обильные дожди, река стала полноводной. Я получал ни с чем не сравнимое удовольствие от скорости, с которой течение несло мой каяк. Уверен: если бы кто-то бежал по берегу, ему бы не удалось угнаться за моей лодкой.

Я едва успевал уворачиваться от столкновений с большими камнями и завалами из упавших в реку деревьев, то и дело попадавшихся на пути. Но этот экстрим доставлял удовольствие. Как мне потом рассказали, вниз от Самбора туристы на лодках не ходят — уж слишком это сложно и небезопасно из-за очень быстрого течения и большого количества завалов.

На подступах к огромному завалу (он был длиной метров 30) я причалил к берегу и около получаса раздумывал, как миновать эту кучу поваленных деревьев. Ходил по ним, просчитывал варианты. Задача усложнялась тем, что на середине реки маячил «остров» из мусора, поэтому не было видно, что находится впереди, — боялся, что там очередной завал. Наконец решил плыть вдоль берега, и меня понесло течением на дерево, очень низко свисавшее над водой. Нужно было на ходу придумать, как его миновать. Решил проплыть под ним. Чтобы протиснуться под преградой, выхватил из спасательного жилета нож и стал рубить ветки дерева. Однако все равно пройти под ним не удавалось. Тогда я снял спасательный жилет, распластался на каяке и наконец протиснулся под злополучным деревом. Потом ругал себя за беспечность, ведь жилет — моя единственная надежда на спасение в критической ситуации, я ведь был один.

«Думаю, очень многие люди и за десять лет не посетят столько достопримечательностей, сколько я увидел за 60 дней экспедиции»

— Из чего состоит ваш багаж?

— Беру алюминиевый котелок, в котором варю еду и кипячу воду. Крышку котелка использую как тарелку и сковородку. В предыдущие путешествия брал термосы, в которых заваривал чай, но в этот раз решил обойтись без них — пил только воду. В обязательный набор вещей входят ложка, нож, зубная паста, щетка, нитка, иголка, тетрадь для ведения путевых записей, географическая карта. У меня есть одноместная палатка, легкий летний спальный мешок. В прошлых экспедициях клал спальник на каремат. В это плавание купил ради эксперимента надувной коврик. Не разочаровался — на нем комфортно спать. К тому же коврик занимает очень мало места, а это важно, ведь лодка маленькая — всего три метра длиной.

Кроме фотоаппарата и смартфона, у меня были штатив, палка для селфи, солнечная панель для зарядки гаджетов, фонарик. Чтобы вещи не намокли, держал их в специальных герметичных туристических мешках.

Михаил планировал экспедицию за рубежом, но на нее не хватило денег, и путешественник решил пройти по Днестру — хотел своими глазами увидеть знаменитый Днестровский каньон

Если на пути была гидроэлектростанция, я вытаскивал каяк на берег, клал его на разборную тележку и вез по суше. Тележку сделал своими руками в прошлом году из колес от детской коляски, металлического прута и куска плотной ткани. Эта тачка также служила мне сиденьем во время остановок на ночевки на берегу. Также взял с собой самодельную печку, которую изготовил из старого термоса. Топил ее щепками. В прошлом году готовил на газу. Потратил тогда то ли шесть, то ли семь баллончиков с газом. Это дорого, поэтому сделал печку. Впрочем, миниатюрные туристические газовый баллон и горелку тоже взял с собой — на случай дождей. В баллоне 280 граммов газа. Я использовал только половину — почти все время стояла отличная погода.

Готовил и на кострах, но разжигал их только в тех местах, где уже есть кострище. Если на моей очередной стоянке кострища не было, варил на печке. Она у меня приподнята над землей, поэтому выжженного места после себя не оставляет. Продукты (овощи, фрукты, творог, сметану) покупал в селах.

— В Западной Украине много различных достопримечательностей. Посещали их?

— Конечно. Поскольку у меня не было детально проработанного плана экспедиции, то по вечерам я изучал карту и выбирал, что посмотреть в местах, которые проплываю. Уходил от реки на расстояние до пяти километров, лодку либо прятал, либо пристраивал у людей. Благодаря этому увидел гораздо больше интересного, чем в предыдущих экспедициях. Думаю, очень многие люди и за десять лет не посетят столько достопримечательностей, сколько я увидел за 60 дней экспедиции. Я побывал во дворцах Скшинских-Черторыйских, Казимира Бадени, а также Червоноградском, Галицком, Ракивецком замках. Кстати, невдалеке от Червоноградского замка находится самый высокий на равнинной части Украины водопад — 16 метров. Поток воды там просто сумасшедший.

И вот еще что следует сказать о невыгодных сторонах плавания в одиночку: приходится самому справляться с целым ворохом повседневных дел. А это довольно тяжело. Представьте, причалил я к берегу, чтобы устроиться на ночлег. Нужно поставить палатку, выгрузить вещи, вытащить лодку на сушу, приготовить еду, а еще сделать записи в бортовом журнале, вести страницу в Facebook.

Первые 675 километров Днестр течет по территории Украины, а затем — по Молдавии. В молдавском селе Жабка есть старинный (если не ошибаюсь, XV века) женский монастырь — Жабский. Я явился туда с лодкой и веслом: погрузил их на самодельную тележку и прикатил к воротам обители. Постучал. Монашки открыли и обомлели — таких необычных посетителей у них еще не было. Обратился к ним: «Пустите переночевать. Я как апостол, только на лодке. От истоков Днестра пришел». Они меня приняли. Рассказали, что их обитель начиналась с монастыря, который в период турецкого владычества монахи выдолбили в скале над берегом Днестра.

Затем я побывал в еще одной обители — Сахарнянском монастыре. Он выдолблен в скалах и находится в молдавском селе Сахарна. Там я увидел красивейшие водопады высотой метров по десять, пахнущие… морем. Мне объяснили причину этого феномена — в незапамятные времена там находилось древнее Сарматское море. Моря давным-давно нет, а его запах остался.

«Меня, взрослого дядьку, из палатки выгнала маленькая мышка»

— Было время порыбачить?

— Да. Я взял с собой в экспедицию спиннинг и пару блесен. Первые дни плавания были такими экстремальными, что даже фотоаппарат не доставал. Потом стало поспокойнее, и я добросовестно забрасывал блесну в разных местах в разное время суток. Проходил день за днем, но совершенно ничего не ловилось. Ругал себя: зачем взял дурацкое удилище! И вот на 14-й день путешествия один рыбак на берегу, увидев на корме моего каяка спиннинг, поинтересовался: «Что поймал?» А похвалиться мне совершенно нечем. Неподалеку рыбачили двое дядек на лодке. Прошу: «Мужики, продайте рыбу». Думал сделать несколько фотоснимков со щукой или окунем. Но и тут меня ждало разочарование: «Не получится — мы уже весь улов почистили. Если хочешь, лови рядом с нами». Забросил пару раз спиннинг, ничего не клюнуло, и я поплыл дальше. Остановился на одном из трех островов, расположенных поблизости. Поставил треногу, начал варить борщ. А в метре от меня в воде стала прыгать рыба — как будто в насмешку. Как тут не забросить спиннинг? Включил экшен-камеру, сделал первый заброс. Вдруг стало тяжело выбирать леску. В первое мгновение подумал, что блесна за что-то зацепилась. Ан нет! Ее ухватил внушительных размеров судак! Так я добыл первую рыбину. Забрасываю еще раз — попался голавль! У меня начался рыбацкий азарт — махнул рукой на все насущные дела и давай бросать блесну. Прошло 30—40 минут, стемнело. Блесны уже не было видно. Включил фонарь на камере, подсвечиваю им блесну. Через пару минут — еще один клев. Снова попался судак. Красота! К этому времени у меня доваривался борщ. Сделал бассейн для улова, поужинал, забрался в палатку. В момент, когда начал проваливаться в сон, чувствую: что-то по голове ползет. Мышь! Выбрался из палатки, вытащил оттуда вещи и давай их перетряхивать. Думаю: «Ну и паршивка — мелкая такая, а меня, взрослого дядьку, из палатки выгнала!» Достал фотоаппарат, подсветил фонариком и сфотографировал «нарушительницу». Затем выпустил ее на волю.

За две недели Михаилу не посчастливилось словить ни одной рыбки. И вдруг такая удача — клюнул судак!

— Как приготовили рыбу?

— Запек. Я тогда решил побыть денек на острове, поиграть на губной гармошке. Вечером начался сильный ветер, заморосил дождик. Пришлось загасить костер — чтобы ветром не разносило жар. Забрался в палатку, вдруг услышал шаги, причем тяжелые. Решил, что идет рыбак. На берегу рядом с палаткой стояла моя лодка. Слышу: незнакомец на нее наткнулся. Думал, окликнет меня. Но ни слова не прозвучало. По звукам я понял, что он перепрыгнул через каяк и плюхнулся в реку. Затем стали шастать и прыгать в воду другие «рыбаки». И тогда я догадался: это бобры. Утром убедился, что не ошибся, когда вышел из палатки и увидел, как выныривает бобер. Я даже успел его сфотографировать…

— Удалось пройти весь Днестр?

— Да. Завершил экспедицию в Черном море возле Царьградского устья.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о невероятном путешествии жителя Днепра Павла Феднова и двух его детей, которые установили рекорд, побывав за 88 дней в ста странах мира.

Фото со страницы Михаила ЗАКУСИЛОВА в Facebook



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