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Шоу-бизнес

Звезда группы «Мираж» написала завещание

19:20 30 сентября 2019 707
Наталья Гулькина
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Бывшая солистка популярной в 80-е группы «Мираж» Наталья Гулькина удивила откровенным признанием. 55-летняя певица решила составить завещание. После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк Гулькина боится, что не застрахована от коварной болезни.

«Человек талантливый, красивый, вся жизнь впереди. Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Я давным-давно написала завещание», — сказала певица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Однако подробности своего завещания, что и кому оставит, уточнять не стала.

«Это такая маленькая страховка для детей», — добавила певица, которая воспитывает сына Алексея и дочь Яну от разных отцов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частной московской клинике, куда якобы приходил нотариус для составления документов. Предполагают, что это было завещание. По предварительным подсчетам, Заворотнюк владеет недвижимостью на полмиллиарда рублей. У нее есть трехэтажный особняк в элитном поселке Подмосковья, апартаменты в центре Москвы и в Ялте.

Родственники состояние актрисы не комментируют. В последнее время в СМИ появляется все меньше информации о болезни Заворотнюк.

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