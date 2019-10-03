Шоу-бизнес

Хочу уже покончить с кормлением грудью полуторагодовалой дочери, но она меня не отпускает, — Лилия Ребрик

«Для меня самый волнительный момент — в первый раз увидеть себя на экране в новой роли»

— Мне кажется, отрицательные героини не очень вам к лицу.

— А вот и нет! Режиссеры меня часто видят именно в образах стерв. Иногда кажется, виной всему то, что я на самом деле брюнетка.

— Правда?!

— Да, причем жгучая. Когда я приехала в Киев поступать в театральный, была похожа на Любовь Полищук — с яркими глазами и темными волосами. Заканчивая учебу, конечно, ходила на всевозможные кастинги. Однажды мне сказали: «У вас очень яркая внешность, такая характерная, а нутро лирическое». Где они тогда разглядели лирическое нутро? В общем, меня «олиричили», сначала сделали несколько белых прядей, потом чуть больше и в конце концов превратили в блондинку. Но играю все равно одних стерв. Правда, иногда среди них попадаются и человечные персонажи. Так что моя Марина в «Маркусе» — неоднозначный персонаж. Она загадочная, со своей болью, внутренним миром и личным пространством. Самой интересно, что у нас получилось.

— Вы не смотрите работу до премьеры?

— По-разному бывает, но в данном случае получилось, что я не видела ни одного кадра. Переживаю, поскольку все отснято, и я понимаю, что уже ничего изменить не могу. Поэтому для меня самый волнительный момент — в первый раз увидеть себя на экране в новой роли. Обожаю это ощущение. Соберемся у телевизора всей семьей. Старшей дочери, думаю, будет интересно — она уже школьница.

В сериале «Маркус» симпатичная блондинка Лилия Ребрик играет отрицательную роль

— В какой класс пошла Диана?

— Во второй. Частенько смотрю на нее и думаю: «Боже, ну когда она успела повзрослеть?» Несмотря на постоянную суету надо иногда останавливаться и наслаждаться моментами, которые уже не повторятся. К сожалению, этим летом я провела совсем немного времени с семьей. Параллельно снималась в четырех проектах, а там кардинально разные персонажи. Правда, для актера это очень интересно.

— Хоть успели отдохнуть с детьми?

— Неделю провели в Турции, в гостинице, где «все включено». Но с детьми, как бы тебя «не кружили», все равно не удается полностью расслабиться. Конечно, официально мы отдохнули, но я чувствую, что новый сезон только начался, проектов много, а мой организм уже требует передышки. Поэтому мы с Андреем иногда на день-два оставляем детей на бабушек, чтобы просто побыть вдвоем.

«Это наш с Андреем вызов самим себе — отказаться от услуг няни»

— Известно, что вы не пользуетесь услугами няни.

— Да, это наш такой вызов самим себе. Не геройство, а просто желание. И пока мы кайфуем от того, что являемся «жадными» родителями — видим, как растут наши дочери, какие успехи делают. Старшей семь, и у нее уже наступает первый этап переходного возраста, когда личность берет верх. Бывает, Диана отвечает нам на равных.

— Она мечтает стать актрисой?

— Нет. По-прежнему видит себя ветеринаром или стоматологом, актерство для нее — только увлечение (напомним, Диана сыграла свою первую крупную роль в фильме «Сердце матери». — Авт.). Ей, наверное, кажется, что в этой жизни все актеры. Для нее привычное дело, когда маму показывают по телевизору. Только недавно начала понимать, что далеко не всех мам дети видят на экране. Когда в школе ее спрашивают: «Твоя мама Лилия Ребрик?», дочь недоумевает, почему люди так удивляются.

Лилия Ребрик с дочерьми на отдыхе в Турции

— Знаю, вы строите дом под Киевом.

— Мы наконец завершили работы, часто туда ездим, но во время учебного года стараемся жить в Киеве. Особенно в мою рабочую неделю на проекте «Ранок з Україною», когда просыпаюсь в четыре утра и уезжаю на канал. Дианой и Полиной занимается Андрей. Признаюсь, иногда просто не понимаю, как он успевает собрать обеих, покормить, одеть, не опоздать в школу. Какой-то круговорот. Поэтому речи о том, чтобы еще и жить при этом за городом, не может быть.

— Кто занимается у вас хозяйством?

— Кто свободен, тот и занимается. Мы все делаем сами. Если я прихожу поздно, Андрей готовит ужин. Он настоящий папа, муж, мужчина. Не видит ничего зазорного в том, чтобы стать к плите и приготовить еду. Причем делает это потрясающе вкусно! Если он занят, готовлю я.

У нас сейчас непростой период: я начала репетировать новую пьесу плюс съемки в кино, утренние эфиры. Недавно еще и Полинка начала ходить, а у нее совершенно нет чувства страха — за ребенком постоянно надо следить. Андрей готовится к очередному сезону «Венского бала», руководит танцевальной студией. Последнее время наша жизнь расписана по секундам. Порой бывает, что я даже беру Полину с собой на репетиции.

Лилию Ребрик и Андрея Дикого называют самой счастливой парой в украинском шоу-бизнесе

— Где вы черпаете энергию и физические силы на все это?

— Любовь и интерес к жизни — мое золотое правило. И этому учу своих детей. Пока ты не найдешь «зацепки» в жизни, ничего не случится. Любое дело должно приносить как минимум удовольствие и интерес.

— Даже если приходится вставать в четыре утра?

— Да. Отними сейчас у меня это все, просто взвою. Я очень ненасытна в работе. Признаюсь, даже сложно назвать работой то, чем занимаюсь. Как сказал один мудрый человек: занимаясь любимым делом, ты ни одного дня не будешь работать, потому что это просто твой способ жизни. Я всегда хотела много трудиться, зарабатывать, уставать на работе, а потом бежать домой, понимая, что тебя там ждут.

Счастье не приходит. Просто с годами начинаешь его ощущать острее и видишь в каких-то совершенно обычных вещах. Я очень люблю ехать за рулем, включив музыку — это мое личное пространство. А еще у меня есть традиция — находясь за рулем, звоню маме, и по громкой связи мы можем с ней разговаривать, пока я еду. Остро ощущаю необходимость в этом. Моя мама — завуч школы, и я бываю расстроена, когда не получается поговорить.

«Физических нагрузок в моей жизни хватает — съемки заставляют прыгать и бегать»

— Правда, что вы до сих пор кормите грудью малышку?

— Да, поэтому так мало сплю. Полина просыпается по ночам. Представляете, это при моем графике! Я хочу уже покончить с кормлением, но она пока меня не отпускает. Если Диана изначально была папина дочка, то Полина — мамина до мозга костей. О том, чтобы мама пришла домой и поспала, не может быть и речи. Полина тут же меня оккупирует. Но, с другой стороны, это такое счастье! Поэтому я довольна, что в моей жизни все происходит именно так.

— Но ведь жизнь не может состоять из одних «розовых бантиков».

— Я этого и не говорю. Просто мы сами строим свою жизнь. Все, кто меня знает, понимают это. Я действительно всегда нахожусь на позитиве. Не люблю ругаться, выяснять отношения. Там, где нужно что-то объяснять, объяснять уже не нужно. Живу по такому принципу и научилась вычеркивать ненужных людей из своей жизни. Просто не трачу на них свою энергию и здоровье.

— И так было всегда?

— Наверное, нет. Мы все преодолеваем какие-то эмоциональные пороги. Сейчас я пришла к пониманию того, что нужно себя беречь, любить и уважать — тогда и к тебе будет такое же отношение. Могу абсолютно спокойно сказать, что я счастливая женщина. И ничего не хотела бы менять. Думаю, все в детстве рисуют какую-то картинку своей жизни. Я всегда знала, что хочу счастливую семью, как у моих родителей.

— Вы прекрасно выглядите. Что делаете для поддержания формы?

— Мне кажется, с моим графиком несложно поддерживать себя физически, потому что я всегда нахожусь в тонусе. Не хожу в спортзал, в этом нет необходимости. Верю мужу, который говорит, что я красивая. Физических нагрузок в моей жизни хватает — спектакли требуют держать себя в форме, съемки заставляют прыгать и бегать. В конце концов, в любой момент можем потанцевать с Андреем. Очень важно твое отношение к происходящему. Если ныть и говорить: «Боже, я устала», Вселенная может тебя услышать и даст возможность отдохнуть. Но я не хочу, чтобы у меня отнимали даже самую малость.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как ярко Лилия Ребрик отпраздновала первый день рождения младшей дочери.

Фото в заголовке из Instagram



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