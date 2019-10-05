Шоу-бизнес

Виновен, но прощен: Риз Уизерспун забавно отчитала свою собаку за порчу коврика (фото)

43-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун опубликовала у себя в Instagram забавные фотографии своего питомца — бульдога по кличке Лу. Звезда фильма «Блондинка в законе» отчитала пса за порчу коврика: он сжевал его край. На первом фото собаки с виноватым выражением на морде написано: «Виновен». Позже Риз выложила еще один снимок, на котором Лу умильно смотрит своими голубыми глазами и подписала: «Но я простила его».

Риз взяла к себе Лу в июне этого года — спустя два месяца после смерти ее собаки Нэша. «Покойся с миром, наш милый пес Нэш. Надеюсь, ты бегаешь по великолепным полям и ешь все лакомства, какие только захочешь в Собачьем раю», — написала тогда актриса в соцсети.

В доме у Уизерспун, матери троих детей, помимо Лу сейчас живут еще две собаки — французский бульдог Пеппер и лабрадор Хэнк.

Риз Уизерспун

Ранее «ФАКТЫ» писали о забавном видео, где игривый щенок пристает к собаке постарше.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter