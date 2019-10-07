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Терпение и труд все перетрут: маленькая такса взобралась на детскую горку после ряда неудачных попыток (видео)
Пользователей сети насмешило видео, снятое в австралийском городе Сидней. В нем 17-недельный щенок длинношерстной таксы по кличке Гэндзи упорно пытается взобраться на горку, установленную на детской площадке. И никак не может понять, почему он съезжает вниз. Каждый раз он карабкается все выше, но срывается в последний момент. Упрямство песика все же было вознаграждено — он все-таки достигает цели, вызвав восторженное восклицание у хозяйки.
«Это был его первый опыт катания на горке. И он не совсем понял, что ему нужно скользить по ней вниз, а не идти пешком наверх», — говорит женщина.
Как пишет издание Mashable, из этого видео можно почерпнуть много уроков — о ценности тяжелой работы, о присущей жизни несправедливости, о награде за терпение. Однако самый главный из них — то, что щенки таксы совершенно очаровательны.
Ранее «ФАКТЫ» писали о детеныше коалы, который оседлал собаку, перепутав ее со своей мамой, но у пса это не вызвало восторга.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..