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Украина

Не делайте прогнозы: в НБУ сделали неожиданное заявление о курсе валют

16:59 5 октября 2019 400
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Резкий скачок доллара, после его длительного снижения, вызвал ажиотаж на валютном рынке. Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий посоветовал украинским компаниям не делать прогнозов относительно курса гривни к доллару в условиях плавающего курсообразования.

Об этом чиновник сказал в интервью UA: Тернополь.

«В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски», — сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого.

По словам Чурия, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ. Регулятор ориентируется на различные показатели.

Политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.

«Жесткая монетарная политика, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте», — сказал чиновник НБУ.

Прогнозы аналитиков, изучающих ситуацию на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курсы доллара и евро резко пошли вверх: чего ждать в октябре».

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