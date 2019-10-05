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Не делайте прогнозы: в НБУ сделали неожиданное заявление о курсе валют
Резкий скачок доллара, после его длительного снижения, вызвал ажиотаж на валютном рынке. Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий посоветовал украинским компаниям не делать прогнозов относительно курса гривни к доллару в условиях плавающего курсообразования.
Об этом чиновник сказал в интервью UA: Тернополь.
«В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски», — сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого.
По словам Чурия, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ. Регулятор ориентируется на различные показатели.
Политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.
«Жесткая монетарная политика, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте», — сказал чиновник НБУ.
Прогнозы аналитиков, изучающих ситуацию на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курсы доллара и евро резко пошли вверх: чего ждать в октябре».
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