Украина

Не делайте прогнозы: в НБУ сделали неожиданное заявление о курсе валют

Резкий скачок доллара, после его длительного снижения, вызвал ажиотаж на валютном рынке. Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий посоветовал украинским компаниям не делать прогнозов относительно курса гривни к доллару в условиях плавающего курсообразования.

Об этом чиновник сказал в интервью UA: Тернополь.

«В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски», — сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого.

По словам Чурия, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ. Регулятор ориентируется на различные показатели.

Политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.

«Жесткая монетарная политика, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте», — сказал чиновник НБУ.

Прогнозы аналитиков, изучающих ситуацию на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курсы доллара и евро резко пошли вверх: чего ждать в октябре».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter