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"Украинагейт": еще один агент ЦРУ готов дать показания против Трампа
Еще один сотрудник разведки США рассматривает возможность подачи жалобы по делу о возможном давлении президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на NYT.
«Второй сотрудник разведки рассматривает возможность подачи жалобы по делу отношений Дональда Трампа с Украиной», — говорится в издании.
Второй потенциальный разоблачитель Трампа имеет «более прямую информацию» о рассматриваемых событиях, чем первый осведомитель. Он также якобы уже беседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества Майклом Аткинсоном на предмет подтверждения информации в первой жалобе на Трампа, пишет Укринформ.
Как писали «ФАКТЫ», обсуждение Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследовании в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.
Обнародованная 25 сентября стенограмма разговора Трампа и Зеленского от 25 июля, а также жалоба сотрудника спецслужб на эти переговоры свидетельствует, что Трамп призвал украинского коллегу расследовать недоказанные подозрения в отношении Байденов.
Демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для своего преимущества на президентских выборах в США.
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