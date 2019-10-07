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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри объединились для съемок первой рекламы с участием членов королевской семьи (видео)

8:49 7 октября 2019 176
Принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также их мужья принцы Уильям и Гарри объединились на фоне слухов о семейной вражде. Сассексы и Кембриджи озвучили первый в истории социальный рекламный видеоролик с участием членов королевской семьи. Он создан совместно с Национальная служба здравоохранения Англии и посвящен душевному здоровью людей, которым приходится бороться со стрессом, депрессией и бессонницей.

Трехминутный ролик (есть также укороченная его 60-секундная версия) был снят режиссером культового британского фильма «Реальная любовь» Ричардом Кертисом (его сестра из-за душевной болезни покончила с собой в 2009 году, после чего он активно принимает участие подобных проектах). А Меган, Кейт, Уильям и Гарри по очереди выступают в роли рассказчиков — Сначала Уильям, за ним Гарри, потом Меган и Кейт. В нем также снимались такие знаменитости, как Гленн Клоуз, Джиллиан Андерсон и другие.

Как сообщает Daily Express, герцоги и герцогини записывали свои голоса отдельно друг от друга.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Меган Маркл Томас пояснил, почему передал журналистам скандальное письмо дочери, ставшее поводом к судебному иску.

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