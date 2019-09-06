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- 09:02 «Я побывал уже в 43 странах мира»: герой Евромайдана открыл с братом-близнецом турфирму
«Я побывал уже в 43 странах мира»: герой Евромайдана открыл с братом-близнецом турфирму
— Путешественниками, а недавно еще и основателями туристической фирмы мы с моим братом-близнецом Артемом (я, кстати, старше его на три минуты) стали во многом благодаря тому, что являемся болельщиками киевского «Динамо», — говорит предприниматель, герой Евромайдана 28-летний Роман Линдов из Киева. — Восемь лет назад, будучи студентами Национального университета имени Тараса Шевченко, начали с братом ездить на матчи «Динамо» в разные города Украины. Затем — за границу. Причем программы поездок стали составлять так, чтобы не только на игре побывать, но и увидеть как можно больше интересного, пообщаться с местными жителями, отведать блюда национальной кухни. В нашей первой зарубежной поездке мы увидели Гамбург, Амстердам, Алкмар и Кельн.
Путешествия я называю наркотиками для здоровых людей. Мы с Артемом быстро «подсели» и стали ездить по миру — на игры любимой команды и просто как туристы. Подрабатывали курьерами, экономили на всем, чтобы накопить деньги на очередную поездку за рубеж. К слову, на море в Украине не ездим — сервис хромает, цены неоправданно высокие, скученность. Предпочитаем классные европейские курорты. Так, в 2016-м мы две недели колесили по Австрии, Швейцарии и Франции — на матчи Евро-2016. Но, бывает, ездим по миру порознь. Артем, например, побывал уже в четырех странах Азии, а я ни разу в ту часть планеты не наведывался. Зато был в США и Канаде — как адаптивный спортсмен (спортсмен с инвалидностью) участвовал там в международных соревнованиях по кроссфиту, это один из видов многоборья. На сегодняшний день на моем счету поездки уже в 43 страны.
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«На собственном опыте убедился, что без кисти руки можно поднимать штангу и подтягиваться на перекладине»
— Что стало толчком к тому, чтобы вы с братом открыли туристическое агентство?
— Нам надоело работать бесплатно. Поясню, о чем идет речь. Поездки групп болельщиков за рубеж требуют значительной организационной работы. Мы с братом из года в год брали ее на себя, но наш труд практически никак не вознаграждался: мы платили за поездки наравне со всеми. Даже слова благодарности говорили не все, кто с нами ездил. Согласитесь, несправедливо получалось. Вот и решили: будем брать за свои услуги деньги. Важен еще один аспект: открыв туристическую фирму, мы зарабатываем на том, что нам самим интересно.
Первый платный тур мы организовали во французскую провинцию Нормандия на игру «Динамо» с «Ренном» из города Ренн. Кроме матча, ребята, которые с нами поехали, увидели массу достопримечательностей, два дня провели в Париже.
Следующий тур был не на футбол, а чисто туристический — в Португалию. Мы выбрали ее для дебюта потому, что это наша с братом самая любимая страна. Там все великолепно: природа, люди, океан, местная кухня, пляжный отдых.
— При каких обстоятельствах вы получили ранение на Евромайдане?
— Прежде чем рассказать эту печальную историю, поясню, что я приезжал в эпицентр событий Революции достоинства, когда там начинались очередные столкновения протестующих с силовиками и «титушками». Ведь не хотелось тратить время (это основной ресурс, которым располагает каждый человек) на то, чтобы слушать песни или выступления ораторов, звучавшие со сцены Евромайдана. Поэтому работал, а когда узнавал, что начались очередные стычки, мчался поддержать людей, отстаивавших европейское будущее Украины.
Утром 18 февраля я был на Майдане возле памятника основателям Киева. Находился в первом ряду протестующих. Перед нами стояли милиционеры. Вдруг откуда-то прилетела и взорвалась граната (я ее не видел, но в медицинском заключении написано, что это была именно граната). От ее взрыва вспыхнули бутылки с «коктейлем Молотова». Они стояли на брусчатке, у меня их не было. Что произошло потом, узнал от других людей, ведь находился в крайне тяжелом состоянии. Около 30 процентов поверхности моего тела было обожжено, осколками пробиты легкие, контузия и отек головного мозга, ожоги дыхательных путей. Врачам пришлось ампутировать кисть левой руки.
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— У вас было предчувствие, что так произойдет?
— Нет. А вот событие, которое некоторые люди могут расценить как мистический знак, произошло: за три часа до рокового для меня взрыва гранаты я потерял перчатку. Причем именно левую.
Вскоре после того, как меня доставили в больницу, формировался борт с раненными на Евромайдане для отправки на лечение в Германию. Как я потом узнал, меня брать на него не хотели: мол, очень тяжелые травмы, нетранспортабельный. Моя знакомая волонтер Оксана Васильевна Сивак (летом 2016 года она стала заместителем министра здравоохранения Украины. — Авт.) убедила организаторов везти меня в Германию. Там я лечился шесть месяцев. Перенес две операции. Поначалу настроение было жуткое, думал, что жизнь закончилась. Меня часто навещали волонтеры, брат был постоянно рядом. Убедили, что нечего вешать нос и без кисти можно жить нормальной жизнью.
После возвращения в Украину побывал в двух противоожоговых санаториях. В общей сложности лечение и восстановление заняло больше года.
В дальнейшей реабилитации крепко помог спорт. Занявшись кроссфитом, убедился на собственном опыте, что без одной кисти можно и штангу поднимать, и на турнике подтягиваться.
— Участвовал во многих соревнованиях, становился призером, — продолжает Роман. — Сейчас возглавляю спортивный проект «Ігри героїв», созданный для ветеранов с инвалидностью. 19 августа в Киеве на Контрактовой площади прошли очередные соревнования «Ігр героїв» и турнир по кроссфиту среди ветеранов и военнослужащих Militari Camp. Я организовывал эти состязания.
«Создали за 200 долларов сайт турфирмы и начали работать»
— Ваша с братом турфирма чем-то отличается от множества других?
— Однозначно да. Наши туры максимально насыщенные и интересные — расписана чуть ли не каждая минута, людям не приходится заботиться о том, чем себя занять. Мы арендуем транспорт и везем группу по стране по заранее разработанному маршруту.
В этом месяце две наши группы отправятся в Исландию. Ведь сентябрь — оптимальное время для посещения страны гейзеров: туристов гораздо меньше, чем в июле и августе, соответственно, цены несколько упали. При этом погода еще вполне комфортная, дни достаточно длинные, но уже есть реальные шансы увидеть полярное сияние.
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Мы также предлагаем клиентам организацию индивидуальных туров: человек говорит, где он хочет побывать, и мы разрабатываем для него подробный маршрут, подбираем и бронируем билеты, места в отелях или жилье у местных жителей. Замечу, что одна из наших приоритетных задач — экономия денег клиентов.
— Чтобы открыть туристическую фирму, вам с братом пришлось брать кредит?
— Нет, тем более что значительный стартовый капитал не понадобился — открыли за 200 долларов сайт и начали работать. Что же касается кредитов, то я их никогда не брал и, надеюсь, брать не буду. Ведь это кабала, которая, если не умеешь обращаться с деньгами, может стать удавкой.
— Турфирма — это ваш первый бизнес?
— Нет. После окончания университета мы с Артемом открыли ларек возле станции метро «Политехнический институт». Кстати, тогда вложили все имевшиеся у нас деньги — пять тысяч долларов. На двоих остался один доллар — на развод (улыбается). В своем ларьке мы проработали около года. Потом я получил ранение на Майдане, брату нужно было быть рядом со мной, так что торговой точкой он заниматься не мог. Передали ее другу. Даже не знаю, что с тем ларьком сейчас.
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— Во время зарубежных поездок с вами случались курьезные ситуации?
— Не без того, конечно. Но расскажу не о курьезе, а о сложной ситуации, в которую я однажды попал, когда ездил на один из матчей «Динамо» в Лиссабон и перепутал авиабилеты. Возникла проблема: как вернуться домой? Тут следует сказать, что, как правило, на выездные игры динамовцев снаряжают два самолета: на одном летят игроки с тренерами, на другом — функционеры, журналисты и некоторые привилегированные болельщики (мы с братом не входим в их число). Пришлось обратиться к администраторам команды за помощью. Спасибо им — они взяли на борт меня и еще двух парней.
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Фото со страницы Романа ЛИНДОВА в Facebook
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