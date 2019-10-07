- 06:36 Одна дочь Анджелины Джоли вышла в свет в вечернем платье от Versace, другая – в куртке-бомбере, штанах и кроссовках
- 05:54 Пытались нанять киллера: над «вором в законе» Лоту Гули нависла опасность
- 05:43 «Актриса в маму!» Дочь Аллы Пугачевой поразила своим артистизмом
- 05:27 Кому не повезет: гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака
- 05:05 «Излечить нельзя»: нейрохирург прокомментировал возможное заболевание Заворотнюк
- 04:55 Ани Лорак в «интересном положении»? Фанаты указали на некоторые детали
- 03:51 Гигантский монстр-убийца животных длиной почти шесть метров найден в США (впечатляющие фото)
- 03:38 «Кипрский сценарий»: у Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе
- 02:50 Жертва секса втроем: женщины пять раз пытались убить несостоятельного любовника
- 02:12 Спасение белой курочки: в Беларуси правоохранители два часа не могли поймать сбежавшую птицу
- 01:55 «Даша Букина» нашлась: стало известно, «куда пропала» Наталья Бочкарева
- 01:38 Разумков рассказал, когда Рада сможет окончательно отменить депутатскую неприкосновенность
Кому не повезет: гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака
Сегодня многим стоит опасаться воров, беречь здоровье и не ссориться с близкими.
А чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака.
Читайте также: Лунный календарь на неделю 7—13 октября
Овен
Сегодня плохой день для посещения государственных учреждений и оформления кредитов.
Телец
Тельцам следует заняться восстановлением своего организма и не реагировать на провокации.
Близнецы
Если вы наметили переезд или продажу дома, звезды советуют еще раз подумать.
Рак
Хороший день, чтобы поговорить о прибавке к зарплате с непосредственным боссом или озвучить другие инициативы.
Лев
Львам захочется перемен. Не стоит бросать работу или разводиться, достаточно обновить гардероб.
Дева
Вечером возможны конфликты с близким человеком, не замалчивайте недовольство.
Весы
Звезды советуют гасить конфликты и спорные ситуации в самом зачатке, пока они переросли в затяжное противоборство.
Скорпион
Возможны разногласия с близким членом семьи, будете спорить об имуществе или о дележке наследства.
Стрелец
Звезды не советуют приступать к любого рода делам, успех которых зависит от везения.
Козерог
Вы сегодня очень нерасторопны в служебных делах, поэтому стоит встретиться с друзьями и отправиться в кино.
Водолей
Звезды предупреждают: в этот день противопоказана спешка. Запишитесь в салон красоты на вечер.
Рыбы
Сегодня повышается вероятность травм, вывихом или ушибов, сохраняйте предельную осторожность во всем.
Удачного вам дня!
Читайте также гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.