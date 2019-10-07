Стиль жизни

Кому не повезет: гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака

Сегодня многим стоит опасаться воров, беречь здоровье и не ссориться с близкими.

А чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня плохой день для посещения государственных учреждений и оформления кредитов.

Телец

Тельцам следует заняться восстановлением своего организма и не реагировать на провокации.

Близнецы

Если вы наметили переезд или продажу дома, звезды советуют еще раз подумать.

Рак

Хороший день, чтобы поговорить о прибавке к зарплате с непосредственным боссом или озвучить другие инициативы.

Лев

Львам захочется перемен. Не стоит бросать работу или разводиться, достаточно обновить гардероб.

Дева

Вечером возможны конфликты с близким человеком, не замалчивайте недовольство.

Весы

Звезды советуют гасить конфликты и спорные ситуации в самом зачатке, пока они переросли в затяжное противоборство.

Скорпион

Возможны разногласия с близким членом семьи, будете спорить об имуществе или о дележке наследства.

Стрелец

Звезды не советуют приступать к любого рода делам, успех которых зависит от везения.

Козерог

Вы сегодня очень нерасторопны в служебных делах, поэтому стоит встретиться с друзьями и отправиться в кино.

Водолей

Звезды предупреждают: в этот день противопоказана спешка. Запишитесь в салон красоты на вечер.

Рыбы

Сегодня повышается вероятность травм, вывихом или ушибов, сохраняйте предельную осторожность во всем.

Удачного вам дня!

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