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Подружка Даши Букиной изменилась до неузнаваемости (фото)
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова, сыгравшая соседку Даши Букиной Лену Полено, появилась за записи программы «Звезды сошлись» на НТВ, посвященной скандалу вокруг Натальи Бочкаревой в связи с употреблением наркотиков. Ранее актрису задержали с кокаином, завернутым в купюру.
Захарова защищала коллегу, говорила, что актриса всегда много работала и не была замечена в неадекватном состоянии на съемочной площадке.
«Мы все, ее близкие друзья, пожимаем плечами. Я не знаю, как комментировать. Уверена, что Наташа — человек порядочный. Могу это гарантировать. Столько у нее было возможностей и соблазнов — но никогда в жизни! Она сумасшедшая мать и надежный человек. Могла заболеть», — считает Захарова.
Но не только своими словами Юлия привлекла внимание. Она так изменилась, что в ней сложно было узнать Ленку с короткой стрижкой. 39-летняя актриса сильно поправилась и отрастила волосы.
Скорее всего, на актрису сильно повлиял стресс из-за болезненного развода с мужем с Александром Дорониным в прошлом году. Бывшие публично выясняли отношения, Юлия скандалила с его новой пассией.
«Разрыв я переживала тяжело, все-таки это многолетняя привязанность друг к другу. Мне помогли слова из интервью актрисы Евгении Крюковой: „В судьбе каждого человека наступают моменты, когда он не понимает, что происходит. Но если ты был хорошим и открытым, то жизнь подарит тебе истинную любовь!“ Поэтому оставила негатив в прошлом», — рассказывала ранее Юлия.
Напомним, после сообщений о том, что Наталью Бочкареву задержали с наркотиками и завели дело, актриса перестала выходить на связь. Говорили, будто она забрала детей, перевезла вещи из своей студии, и уехала в неизвестном направлении. Но оказалось, что из-за стресса актриса отказалась от общения с внешним миром и заперлась у себя в квартире.
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