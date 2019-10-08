Подружка Даши Букиной изменилась до неузнаваемости (фото)

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова, сыгравшая соседку Даши Букиной Лену Полено, появилась за записи программы «Звезды сошлись» на НТВ, посвященной скандалу вокруг Натальи Бочкаревой в связи с употреблением наркотиков. Ранее актрису задержали с кокаином, завернутым в купюру.

Захарова защищала коллегу, говорила, что актриса всегда много работала и не была замечена в неадекватном состоянии на съемочной площадке.

«Мы все, ее близкие друзья, пожимаем плечами. Я не знаю, как комментировать. Уверена, что Наташа — человек порядочный. Могу это гарантировать. Столько у нее было возможностей и соблазнов — но никогда в жизни! Она сумасшедшая мать и надежный человек. Могла заболеть», — считает Захарова.

Но не только своими словами Юлия привлекла внимание. Она так изменилась, что в ней сложно было узнать Ленку с короткой стрижкой. 39-летняя актриса сильно поправилась и отрастила волосы.

Скорее всего, на актрису сильно повлиял стресс из-за болезненного развода с мужем с Александром Дорониным в прошлом году. Бывшие публично выясняли отношения, Юлия скандалила с его новой пассией.

«Разрыв я переживала тяжело, все-таки это многолетняя привязанность друг к другу. Мне помогли слова из интервью актрисы Евгении Крюковой: „В судьбе каждого человека наступают моменты, когда он не понимает, что происходит. Но если ты был хорошим и открытым, то жизнь подарит тебе истинную любовь!“ Поэтому оставила негатив в прошлом», — рассказывала ранее Юлия.

Напомним, после сообщений о том, что Наталью Бочкареву задержали с наркотиками и завели дело, актриса перестала выходить на связь. Говорили, будто она забрала детей, перевезла вещи из своей студии, и уехала в неизвестном направлении. Но оказалось, что из-за стресса актриса отказалась от общения с внешним миром и заперлась у себя в квартире.

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