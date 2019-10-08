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Зеленский полагается на «чуйку»: советник Кличко о президенте Украины
Две недели назад городской голова Киева Виталий Кличко взял в советники Максима Бахматова. Его путь в политику напоминает карьеру президента Владимира Зеленского — тоже вначале были успешные выступления в КВН. Максим Бахматов дал интервью «Украинской правде», в котором осветил многие интересные моменты.
Ранее Бахматов был генеральным продюсером шоу Comedy Club Украина, которое конкурировало на рынке юмора с «Кварталом 95».Теперь он занимается исключительно менеджерской деятельностью.
На вопрос, не является ли его назначение троллингом Банковой, Бахматов ответил:
«Я осознанно сказал, что «чуваки, президент — КВНщик, продюсер, шоумен. Я знал, что журналисты на это обратят внимание. Я думаю, что Кличко может себе позволить советника КВНщика, продюсера. Это же круто».
Также он рассказал о Зеленском, которого давно знает.
«Я могу точно сказать, что в „Квартале“ он был царь и бог. Реально … Его волю, его желание в „Квартале“ не оспаривали», — отметил Бахматов.
«Я не думал, что у него будет полная власть: и законодательная, и исполнительная, и так далее. И здесь наступает момент истины: как человек этим воспользуется … Шансы велики, что все будет круто. Но есть разные полюса внутри команды, которые могут все расшатывать. И это может превратиться в какую-то отвратительную конструкцию».
О стиле управления Зеленского Бахматов сказал:
«Я думаю, что он сам принимает решение, думаю, что решения часто принимаются по ощущениям … Он полагается на свой опыт, на „чуйку“ и на людей, которые рядом с ним».
Ранее сообщалось, что, по мнению Лукашенко, Европа оставила Зеленского один на один с войной на Донбассе.
Фото: «Украинская правда».
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