Украина

"Это конфликт Украины и России": Лукашенко сделал жесткое заявление о войне на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который не признал российскую аннексию Крыма, считает, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России. Об этом он заявил, выступая на международном форуме «Минский диалог».

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей „ЛНР“ и „ДНР“ — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ — ред.) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что во время недавнего визита в Украину, он заявил об этом президенту Зеленскому.

«Когда мы обсуждали этот вопрос (с президентом Зеленским — ред.), я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории», — отметил Лукашенко.

По его словам, «нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему», но Зеленскому нужно помочь.

«Многое зависит от нас, и мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы», — заявил глава белорусского государства, упрекнув Европу в нежелании реальных действий.

Напомним, президент Лукашенко заявил, что Европа оставила Зеленского с проблемой войны на Донбассе один на один.

А глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Россия, не заинтересована во встрече «нормандской четверки» в ближайшее время и выдвигает Украине новые требования для переговоров в «нормандском формате».

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