Нашлась и сделала заявление: Наталья Бочкарева заинтриговала сеть

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Наталья Бочкарева, которая, как оказалось, никуда не пропадала после скандала с наркотиками, а просто заперлась в своей квартире, впервые после паузы вышла на связь и сделала заявление.

Она заверила, что «чувствует себя хорошо». На вопрос о дальнейших действиях она коротко ответила: «Скоро все узнаете». Больше ничего комментировать Наталья не стала. Запретила это делать и другу Андрею Ковалеву, который ранее рассказал, что из-за стресса у Бочкаревой резко поднялась температура и парализовало половину лица.

Напомним, Наталью Бочкареву остановили для проверки документов. Ее поведение показалось стражам порядка неадекватным. В сети появилось видео задержания, в котором женщина, похожа на Бочкареву, призналась, что у нее имеется кокаин. Потом Бочкарева отрицала все в соцсети. А когда скандал набирал обороты, и вовсе перестала выходить на связь.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова поддержала коллегу. Она заявила, что не верит в виновность Бочкаревой.

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