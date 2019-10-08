- 17:05 На Житомирщине случайные прохожие спасли упавшего в реку ребенка: момент попал на видео
- 17:04 ГБР просят завести дело на Зеленского из-за скандальной фразы в разговоре с Трампом
- 16:35 Знаменитый голливудский актер изобразил в карикатуре скандал вокруг Трампа и Зеленского
- 16:29 На Виннитчине рыбаки поймали на крючок отрезанную ногу: открылись жуткие подробности
- 16:28 Нашлась и сделала заявление: Наталья Бочкарева заинтриговала сеть
- 16:16 Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака
- 16:04 В ночь на 9 октября украинцы увидят один из самых зрелищных звездопадов
- 16:02 Фигурант скандального "дела Аллерова" экс-нардеп Микитась вышел на свободу под залог
- 15:40 Рассекречена личность ФСБшника, участвовавшего в захвате Дебальцево
- 15:38 Александр Пономарев рассказал о страшном диагнозе
- 15:37 Гримчака оставили под стражей еще на месяц
- 15:19 В Киеве снова ограничат движение на Южном мосту
Нашлась и сделала заявление: Наталья Бочкарева заинтриговала сеть
Известная российская актриса Наталья Бочкарева, которая, как оказалось, никуда не пропадала после скандала с наркотиками, а просто заперлась в своей квартире, впервые после паузы вышла на связь и сделала заявление.
Она заверила, что «чувствует себя хорошо». На вопрос о дальнейших действиях она коротко ответила: «Скоро все узнаете». Больше ничего комментировать Наталья не стала. Запретила это делать и другу Андрею Ковалеву, который ранее рассказал, что из-за стресса у Бочкаревой резко поднялась температура и парализовало половину лица.
Напомним, Наталью Бочкареву остановили для проверки документов. Ее поведение показалось стражам порядка неадекватным. В сети появилось видео задержания, в котором женщина, похожа на Бочкареву, призналась, что у нее имеется кокаин. Потом Бочкарева отрицала все в соцсети. А когда скандал набирал обороты, и вовсе перестала выходить на связь.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова поддержала коллегу. Она заявила, что не верит в виновность Бочкаревой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.