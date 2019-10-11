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Николай Басков стал на защиту Анастасии Заворотнюк
Звезды шоу-бизнеса отреагировали на противоречивую информацию о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы проходит лечение от рака в реабилитационном центре в Москве. Особенно коллег артистки возмутили новости о ее смерти. Первым с просьбой прекратить манипуляции вокруг Заворотнюк выступил певец Стас Михайлов. Затем к нему присоединилась и Анна Семенович. Слова поддержки высказал и Николай Басков, который на своем опыте знает, что такое рак — недавно отец певца скончался от онкологии.
Басков поддержал флешмоб, опубликовав на своей странице в Instagram общий пост:
«Я — человек далекий от всего, что происходит в СМИ и Интернете. Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди. Просто помолитесь за здоровье Насти».
Он также призвал не верить слухам и пользоваться только официальной информацией от родных. И дал ссылку на страницу в Instagram — @podderzhka_azavorotnyuk. Она также была создана для того, чтобы простые люди могли выражать слова поддержки Заворотнюк.
Но вскоре ссылка оказалась нерабочей. Как сообщил Стас Михайлов, аккаунт заблокировали из-за чрезмерной активности пользователей.
«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность — накрученная…» — рассказал Михайлов.
Еще одной причиной закрытия страницы стал смысл комментариев. Многие пользователи оставляли нелицеприятные слова в адрес актрисы и ее родственников, обвиняя их в том, что сами создали почву для манипуляций в СМИ.
Такие комментарии есть и под постом Баскова.
Напомним, родные по-прежнему не дают комментариев о состоянии Заворотнюк. Журналисты подметили, что мать навестила ее в реабилитационном центре. Говорят, у актрисы наступил частичный паралич. Врачи дают неутешительные прогнозы.
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