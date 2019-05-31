Откровения Мадонны, Эмилии Кларк и Брэдли Купера: что знаменитости рассказали «ФАКТАМ» в 2019 году

Шоу-бизнес

Уже больше года «ФАКТЫ» предлагают вам, дорогие читатели, эксклюзивные интервью с зарубежными знаменитостями. Право на их публикацию в Украине есть только у нас. И только у нас вы можете прочитать их полный текст. Первое интервью из цикла «Только в «ФАКТАХ» вышло 22 марта 2018 года. И это была откровенная беседа с голливудской звездой Шэрон Стоун. А 26 мая 2019 года вышло (в это трудно поверить!) 55-е интервью. Собеседником в этот раз стал известный актер Кристиан Бейл. Сегодня мы решили напомнить вам наиболее яркие фрагменты из эксклюзивных бесед, которые «ФАКТЫ» опубликовали в 2019 году. Нам представляется эта рубрика очень интересной. Потому что своими мыслями, опытом, проблемами и секретами успеха делятся по-настоящему знаменитые люди, добившиеся в жизни многого. Возможно, кто-то из вас никогда не заглядывал в этот раздел на нашем сайте. Или в силу различных причин пропустил одно или несколько из этих интервью. Сегодняшняя подборка призвана привлечь ваше внимание к тому, что является предметом нашей профессиональной гордости. А те, кто читают рубрику «Только в «ФАКТАХ» постоянно, получат возможность еще раз пережить волнующие моменты, о которых рассказывают герои публикаций. Это ведь как еще одна встреча с друзьями…

Рами Малек:

Голливудский актер Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» и получил за эту роль премию «Оскар». Но, оказывается, он был близок к тому, чтобы отказаться от съемок в фильме…

— Какой была реакция ваших родителей, когда они узнали, что вы будете играть Фредди Меркьюри?

— Больше всех переживала мама. Она была уверена, что эта роль не для меня. Кстати, так же она считала, когда я начал сниматься в сериале «Мистер Робот». Но он принес мне успех. Теперь мама не понимала, зачем я этот успех собираюсь похоронить, согласившись сниматься в картине, которая, по ее словам, обречена на провал.

— Она так и сказала?

— Пожалуй, выразилась еще покрепче.

— Но почему?

— Дело в том, что мама была совершенно не знакома с творчеством Queen и понятия не имела, кто такой Фредди Меркьюри. На помощь пришел мой брат Сами. Он сказал: «Мама, сейчас я проведу ускоренный курс обучения, чтобы ты хотя бы знала, кого собрался играть Рами». Он поставил маме несколько песен Queen, и мама сказала: «Это красиво». А потом рассказал, что случилось с Фредди, о его смерти в 45-летнем возрасте. И мама сказала: «Какая печальная и ранняя утрата!» Я никогда не думал, что моя мама будет так искренне переживать из-за смерти человека, о существовании которого еще недавно ничего не знала. Человека к тому же совершенно чужого ей по вере и культуре. Но теперь Queen — ее любимая группа, и мама знает все их песни.

Мишель Обама:

17 января Мишель Обаме, супруге 44-го президента США Барака Обамы, исполнилось 55 лет. Незадолго до этого она опубликовала свои мемуары. Они стали бестселлером. Невероятно откровенное интервью с этой удивительной женщиной, как нам кажется, раскрывает секрет успеха этой книги.

— Когда вам стало ясно, что Барак и есть тот мужчина, за которого хотите выйти замуж?

— Скажу честно, лично я не верю в любовь с первого взгляда. И уж тем более нельзя сразу понять, правильного партнера ты выбираешь или ошибаешься. При первой встрече с человеком можно определить, нравится он тебе или нет. Для всего остального необходимо время. Если мы говорим о мужчине, то очень важно увидеть, как он относится к своей матери, ведет себя по отношению к другим женщинам. Имеют значение и разные мелочи. Как он ведет себя с официантами в ресторане, таксистами, водителем автобуса, например? Все это нельзя увидеть на первом свидании. И первый поцелуй ничего из этого не расскажет.

Своим дочерям я всегда говорю: не спешите, получше узнайте парня, пусть с него слетит вся шелуха. Для этого нужно время. Никто не в состоянии притворяться долго. Парень может изображать из себя заботливого старшего брата месяц максимум. Но ему не удастся обманывать вас целый год. Его недостатки обязательно вылезут наружу. Мне очень хотелось увидеть, как Барак ведет себя со своей бабушкой, как относится к сильным женщинам, вообще к женщинам. Знаете, есть мужчины, которые, влюбившись, боготворят предмет своей страсти, а о других женщин вытирают ноги. Потом обязательно настанет момент, когда влюбленность пройдет, и вы станете для него одной из многих… Такой мужчина любит женщину, но не женщин! Я пыталась найти в Бараке недостатки. Но мне это не удалось.

Джейми Оливер:

Британец Джейми Оливер — один из самых популярных поваров в мире. Он стал известен благодаря своим кулинарным телешоу, книгам, рецептам. Но вот парадокс — другие представители этой профессии отказываются принимать Оливера в свой элитный клуб. И он знает, почему…

— Вы не любите социальные сети?

— Люблю, конечно. Хотя правильнее будет сказать: я их люблю и одновременно ненавижу. Причем в равной мере. Любое изобретение человечества несет ему как хорошее, так и плохое. Соцсети и мессенджеры — не исключение… Зайдите в любой из ресторанов. Первое, что спрашивают посетители, не меню. Их интересует пароль Wi-Fi! А если Wi-Fi нет, они разворачиваются и уходят. Раньше люди сидели в ресторане, ели, пили, общались друг с другом. Теперь все сидят, уткнувшись в свои смартфоны. А еще не могу смотреть, как теперь ведут себя клиенты, когда официант приносит им заказ. Они тут же начинают фотографировать еду, чтобы выставить эти снимки в Instagram! Даже на стулья запрыгивают, чтобы был лучше ракурс. Господи! Такое впечатление, что их не волнует вкус принесенного блюда. Важен только внешний вид. Это ужасно. Мне кажется, настало время ввести новые правила этикета, поведения людей в ресторанах, общественных местах с учетом нынешних реалий. Порой так и хочется вырубить хоть на полчаса Wi-Fi, чтобы люди увидели и услышали друг друга!

Брэдли Купер:

Одним из самых обсуждаемых фильмов 2018 года стала музыкальная драма «Звезда родилась». Это актерский дебют известной певицы Леди Гаги и режиссерский дебют популярного актера Брэдли Купера. Они так искренне сыграли любовь, что миллионы зрителей и правда решили, что эту пару связывают романтические отношения. В интервью, которое опубликовали «ФАКТЫ», Купер рассказал о том, как проходили съемки картины, и, конечно, о своей партнерше по фильму…

— Легко было работать с Леди Гагой? Все-таки это ее первая роль в кино.

— Нам вообще легко с ней. Только позвольте, я буду называть ее Стефани. Она ведь Стефани Джерманотта. И ей нравится, когда вне сцены ее так и называют. Сценический псевдоним годится только для работы. Так она сама говорит, и я с ней согласен…

Мы очень легко сошлись. Достаточно сказать, что уже через 15 минут нашего знакомства Стефани стояла на кухне и готовила пасту на ужин. Я приехал к ней домой. Это был наш первый разговор. Жутко нервничал, боялся, что она откажется. Но ее мягкость и доброта сразили меня наповал. Я влюбился в ее глаза, ее голос. Только не делайте из моих слов сенсацию. Я сейчас говорю как режиссер, как кинематографист. Почему нам со Стефани так легко было сойтись? Думаю, это наши итальянские корни. Я же наполовину итальянец. Мы оба родились и выросли в Америке, но наши семьи поддерживают итальянские традиции. Я люблю вкусно поесть, лучше всего, когда это домашняя еда. И Стефани подкупила меня своей пастой…

Дакота Джонсон:

Дакота Джонсон родилась и выросла в семье кинозвезд. Ей на роду было написано стать актрисой. Популярность ей принесла эротическая драма «Пятьдесят оттенков серого», в которой она сыграла главную женскую роль. В разговоре с Дакотой обойти тему секса было бы просто неправильно…

— Есть что-нибудь такое в вашей жизни, что хотелось бы сжечь, уничтожить?

— Сжечь? О, я бы с удовольствием устроила знатный костер из нескольких фильмов, в которых снималась. Но не скажу, каких именно. Боюсь, если сделаю это, то студии откажутся иметь со мной дело.

— Это потому, что вы снимались в них обнаженной?

— Вовсе нет. Мама всегда учила меня любить свое тело. И не важно, как оно выглядит. Как любая женщина, я часто сомневаюсь в своей внешности. Кажусь себе некрасивой, толстой. Или слишком худой. Или просто мне кажется, что я плохо выгляжу. А раз в месяц и вовсе чувствую себя грязной. Вы понимаете, о каких днях я сейчас говорю. А мама меня научила — что бы ни происходило, какие бы мысли ни лезли в голову, ты прекрасна. Красива всегда и во всем. Или без всего…

Тим Бернерс-Ли:

В марте исполнилось 30 лет Всемирной паутине. Без нее сегодня практически невозможно представить жизнь современного человека. А вот британец Тим Бернерс-Ли, который придумал интернет, недоволен своим детищем…

— Вы представляли себе, во что превратится ваша идея в итоге?

— Нет. Конечно, мечтал, как люди, находясь в тысячах километров друг от друга, смогут свободно общаться, обмениваться фотографиями, документами, дискутировать без каких-либо ограничений. Думал, как моя паутина свяжет миллионы или даже миллиарды людей. Но я и представить себе не мог, что интернет окажется в руках четырех-пяти гигантских корпораций, которые и будут определять правила общения в нем! Появился совершенно новый вид бизнеса, приносящий его владельцам суперприбыль. Мы упустили тот момент, когда интернет оказался в руках частного капитала. И возникли такие гиганты как Google, Facebook, Amazon, Netflix. Да, моя идея помогла создать всемирный банк знаний всего человечества. Но она же породила монстра в виде возможности манипулировать политическими взглядами людей, выборами в разных странах, мнением общества по самым животрепещущим проблемам. И это я перечислил еще не все зло, которое принес интернет. Есть еще фейковые новости, интернет-зависимость… Всего сразу не назовешь…

Эмилия Кларк:

«Игра престолов» — это сериал, о котором слышали даже те, кто не смотрел ни единой серии. Он стал явлением в современной культуре. Одну из главных ролей в нем сыграла британская актриса Эмилия Кларк. Лично для нее съемки в «Игре престолов» стали чем-то гораздо большим, чем просто мировая известность…

— Когда вы поняли, что стали знаменитостью?

— Это потрясающая история! После невероятного успеха «Игры престолов» Шону Пенну пришла в голову идея провести благотворительный аукцион. Одним из лотов было право посмотреть одну из серий на выбор вдвоем с Эмилией Кларк. Сначала я чувствовала себя невольницей, какой-то вещью. Было неприятно. Хотела отказаться. Но меня уговорили.

И вот я сижу в зале и наблюдаю за торгами. В глубине, удобно расположившись в кресле, активно поднимает ставки какой-то мужчина. Вдруг я понимаю, что это Брэд Питт. Господи! Я снова почувствовала себя 12-летней девчонкой, вздыхающей по этому красавцу. Мне казалось, что это сон. Сейчас я проснусь в своей комнате, потому что мама будет кричать: «Ты опаздываешь в школу!» Но это был не сон. В итоге мы собрали более 120 тысяч долларов, которые пошли на помощь бездомным…

Мелинда Гейтс:

Мелинда Гейтс уже 25 лет замужем за Биллом Гейтсом, одним из самых богатых людей в мире. Долгое время он возглавлял рейтинг миллиардеров, который ежегодно состовляет журнал Forbes, а сейчас занимает второе место. Вместе с тем отношения в этой семье мало отличаются от миллионов простых семей…

— За четверть века вы ни разу не ссорились?

— Думаю, такое в принципе невозможно. Признаюсь, раньше я часто злилась на Билла. Особенно меня раздражало то, как он с головой погружался в чтение и не замечал ничего вокруг. Помню, однажды я собирала детей в школу, а он сидел и читал книгу об Уинстоне Черчилле. Мы уже опаздываем, я кручусь как белка в колесе, дети галдят, не слушаются. Я прошу Билла, чтобы он вывел машину из гаража и уложил их вещи, уже собранные мной, а он меня даже не слышит. Сидит и читает про своего Черчилля! Ох, как я взбесилась тогда! Но если говорить откровенно, с Биллом жить довольно легко. Конечно, немного тренировки ему не помешало. Да он и сам это признает. Когда речь зашла о нашем будущем браке, он долго не мог принять окончательно решение. И честно сказал мне: «Проблема не в тебе, Мелинда, а во мне. Я сомневаюсь, смогу ли найти необходимый баланс между работой и семейной жизнью?» Уверена, мы нашли нужный баланс…

Мадонна:

Последние полтора месяца Мадонна не сходит с первых страниц газет. О ней постоянно говорят по телевизору. 60-летняя королева поп-музыки стала одной из самых обсуждаемых персон в соцсетях. Певица подготовила к выходу новый альбом Madame X, выступила на церемонии вручения престижной музыкальной премии Billboard Awards и стала гостьей финала конкурса «Евровидение» в Израиле. Ее интервью оказалось одним из самых откровенных и местами даже шокирующих из тех, что вошли в рубрику «Только в «ФАКТАХ».

— Вас волнует проблема борьбы женщин с сексуальными домогательствами?

- Не хочу никого судить. Я не знаю, что на самом деле произошло со всеми этими женщинами, которые заявляют спустя много лет о том, что их изнасиловали или пытались изнасиловать. Зато я знаю, что случилось со мной, когда я в возрасте 19 лет приехала из Детройта в Нью-Йорк, следуя за своей мечтой. У меня не было ни цента. И никаких родственников или влиятельных друзей в шоу-бизнесе. Только мои амбиции. Амбиции девчонки, которая в пятилетнем возрасте осталась без матери.

Моя мама умерла от рака груди. А мой отец, итальянец, католик, пытался сам воспитывать шестерых детей. У нас дома никогда не было денег. Жили бедно. Мой отъезд в Нью-Йорк был воспринят как бунт. И вот в первый же год моего пребывания там меня изнасиловали. Мне угрожали ножом, сопротивляться было бесполезно — могли зарезать…

Я приползла грязная в свою квартирку, где кишели тараканы, и не выходила на улицу много дней. Жила в таком районе, где изнасилования происходили так же часто, как мелкие кражи. Полиция ими просто не хотела заниматься. Рассказать подругам? Так их у меня не было. Я дружила в основном с парнями-геями. А позвонить отцу я просто побоялась. Не услышала бы от него слов утешения и поддержки. Он — католик. Первое, о чем он спросил бы меня, во что я была одета? Это был жаркий летний день. На мне были белые шортики и белая футболка. Я шла на занятия по йоге. Отец сказал бы, что я сама виновата в случившемся. Потому что была одета вызывающе…

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с самой высокооплачиваемой моделью в мире Кендалл Дженнер, которая призналась, что ее отец… женщина. Создатель Facebook Роджер Макнами в беседе с журналистом объяснил, почему пошел войной на свое детище и Google. А звезда Голливуда Джордж Клуни рассказал о своей дружбе с принцем Гарри и Меган Маркл.

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