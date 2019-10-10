Своей дерзостью MARUV напомнила мне Мадонну, — Франциско Гомес

Шоу-бизнес

Десять лет назад британский танцовщик и хореограф Франциско Гомес впервые попал в Украину, полюбив ее навсегда. Семь сезонов он был ведущим популярного шоу «Танцюють всі!» и под конец набил на своем плече слово «кохаю». Франциско говорит, что скучал по Украине все пять лет, начиная с момента закрытия шоу, и был счастлив, когда его пригласили стать судьей украинской версии всемирно известного проекта «Танці з зірками» на «1+1». Уже второй месяц все выходные Франциско проводит в Киеве, прилетая на прямые эфиры шоу. Признается, что ради участия в проекте отказался от работы со звездой мирового уровня. Его знаменитого «лав, лав, лав!» ожидают все участники сезона, и Гомес с удовольствием объясняется им в любви. Читайте также: Танго для MARUV и скандальное признание Алексея Яровенко: яркие моменты седьмого эфира «Танців з зірками»

«В Киеве бурлит культурная жизнь, как нигде в Европе»

— Франциско, вы практически не изменились со времени судейства в проекте «Танцюють всі!». Как вам это удается?

— О, спасибо! Знаете, моя мама очень любит выражение «black don’t crack», что значит: «темнокожие люди хорошо стареют». Поэтому, если вы считаете, что я практически не изменился, то стоит сказать спасибо именно маме. Признаюсь, я не увлекаюсь какими-либо бьюти-процедурами, диетами или специальными режимами питания — ничего такого. Единственное правило моей жизни — чувствовать счастье в деталях, в каждом проживаемом моменте. Очень важно позитивно мыслить и ценить жизнь за то хорошее, что она нам преподносит.

— Что поразило вас больше всего в нынешний приезд?

— Украина стремительно меняется в лучшую сторону. Здесь, в Киеве, бурлит культурная жизнь, как нигде в Европе. Украинские продакшн студии снимают клипы Майли Сайрус и Foals, одежду ваших дизайнеров примеряет Мадонна, а песня украинского музыканта Cape Cod (только представьте) звучит в новом сезоне легендарного сериала «Друзья»! В Украине много талантов и профессионалов своего дела, и я несказанно рад, что они заявляют о себе миру. Вот этот темп развития меня и привлекает, а еще, конечно же, добродушные люди.

— Вас несколько лет не было в Украине. Чем занимались в это время?

— Было много работы. А еще мне посчастливилось вернуться за парту. В Лос-Анджелесе я учился в школе телеведущих Marki Costello. Там, кстати, и родился мой проект в социальной сети Gex and the city — разговоры по-душам со знаменитостями. В нем появились и новые эпизоды, связанные с украинскими звездами. На самом деле, развивать карьеру телеведущего — сегодня один из моих главных приоритетов.

— Кто же из телеведущих вас вдохновляет больше всего?

— Брюс Форсис — британский ведущий, которого, к моему сожалению, уже нет в живых. Знаете, это был человек-оркестр — он пел, танцевал и смешил. От него невозможно было оторвать глаз! Признаюсь, я бы хотел стать именно таким, как он. А вот из героев нашего времени не могу не отметить англичанина Джеймса Кордена — одного из самых талантливых ведущих современности. Для меня он больше, чем просто ведущий, он — звезда! Интервьюер, певец и актер. Одним словом, полный пакет — получите, распишитесь.

— Помните момент, когда вас пригласили на «Танці з зірками»?

— На самом деле, это длинная история. Уйдя из проекта «Танцюють всі!», я не забывал про Украину. Всегда говорил, что она стала для меня вторым домом, и хотел вернуться сюда. В прошлом году меня пригласили поставить хореографию для одного грандиозного шоу. Мы придумали классную идею с невероятной концепцией, которая подразумевала масштабный продакшн. Я должен был танцевать с моими ребятами из Лондона, но, к сожалению, нам так и не удалось реализовать этот проект.

А через некоторое время я узнал, что Дима Монатик, который стал в Украине настоящей звездой, едет в большой тур и не сможет продолжать судить участников «Танців з зірками». И тут канал «1+1» пригласил меня стать членом жюри этого популярного шоу. Конечно, я согласился.

«Ваша страна дала определенный толчок моей карьере»

— Наверняка, вам пришлось корректировать свой график?

— У меня была работа на тот момент. Но, делая выбор, нам иногда приходится чем-нибудь жертвовать. Вот и мне пришлось отказаться от подготовки шоу для артиста с мировым именем в пользу «Танців з зірками». Я очень давно не появлялся на украинском телевидении, а украинская публика всегда была для меня в приоритете. Мое ток-шоу, личный бренд и Украина по важности находятся для меня на одной позиции. Не могу даже сказать, чему из этого перечня отдал бы предпочтение. Здесь, в Украине, я научился искусству быть судьей, понял тонкости этой работы. Ваша страна дала определенный толчок моей карьере, и было бы глупо отрицать этот факт.

Франциско говорит, что свой образ для каждого прямого эфира придумывает самостоятельно

— У вас были особые требования к продюсерам проекта?

— У кого-то может сложиться впечатление, что я настоящая дива, но на самом деле я не очень-то требователен. Если в гримерке есть вода и пачка салфеток, этого вполне достаточно для работы. К тому же мне удается в перерывах между «Танцями з зірками» снимать параллельно свое шоу и интегрировать туда украинских звезд.

— Вашу тройку судей называют одной из самых удачных за все время существования проекта.

— И я с этим согласен. Люблю «Танці з зірками», мне нравится работать с коллегами — Владом Ямой и Катериной Кухар. Да чего там скрывать — все участники шоу милы как на подбор. Конечно, стрессовые ситуации бывают, но шоу-бизнес без них просто невозможно представить ни в Украине, ни в Великобритании, ни даже в другой галактике.

— Кто из участников вам нравится больше всех?

— Непрофессионально было бы говорить о своих фаворитах сейчас. Тем более, что все мы знаем: сегодня ты на высоте, а буквально завтра касаешься ногами дна. Ну и очень важен тот факт, что мнения зрителей и судей довольно часто расходятся. Так что, поверьте, никто даже не догадывается, кто в нынешнем сезоне окажется в финале.

«Серега едва ли не самый милый человек на проекте. Искренне жаль, что он вылетел»

— Но были такие, кто буквально поразил вас на паркете?

— Если честно, мне было очень интересно наблюдать за Серегой. Он выглядел достаточно дерзко, но на самом деле Серега едва ли не самый милый человек на проекте. Он много работал, делал невероятные усилия над собой, и это чертовски вдохновляет. Я был просто шокирован, когда узнал, что он вылетел из шоу. Искренне жаль. Думаю, Серега мог бы еще не раз нас удивить.

— Участники проекта всегда с нетерпением ждут вашего знаменитого «лав, лав, лав»!

— Мне очень приятно. Но я и сам не знаю, когда произнесу эти слова. Все зависит от выступления. Помню, на первой неделе эфиров я адресовал «лав, лав, лав» MARUV, на второй неделе ее выступление было просто хорошим, а потом появились яркие номера других участников. Короче говоря, каждый может получить наивысший бал, нужно лишь показать сильный танец.

— Вы действительно считаете, что MARUV похожа на Мадонну?!

— Конечно же, она не выглядит, как Мадонна. Я имел в виду то, что она напомнила мне Мадонну своей непредсказуемостью, дерзостью и уверенностью в себе. Она знает, чего хочет и что нужно сказать аудитории. Я очень уважаю это. Ведь такое качество может возвысить артиста до уровня настоящей звезды.

— Ни MARUV, ни DZIDZIO, несмотря на популярность, не смогли удержаться в шоу.

— Они оба показывали интересные номера. А готовили их (только вдумайтесь) в перерывах между концертами! По себе знаю, когда принимаешь участие в телепроекте параллельно с основной работой, у тебя практически не остается времени на сон. Прекрасно представляю, как тяжело музыкантам совмещать гастрольный график с участием в шоу, поэтому поистине восхищаюсь работой ребят. Их уход не стал для меня большой неожиданностью.

— Кто подбирает вам такие яркие образы для эфиров?

— О, вы затронули еще одну мою любимую часть шоу. Я самостоятельно придумываю образ, затем в Киеве выбираю ткани и отдаю на пошив. Как правило, у меня есть возможность присутствовать всего на одной, максимум двух примерках, так что ошибки недопустимы. После непосредственно участия в шоу процесс создания образа — вторая моя любимая часть работы в проекте. Ведь безумно люблю проявлять себя через призму моды.

— Не рождается ли желание самому выйти на паркет?

— Я бы станцевал со своей командой из Лондона, чтобы показать Украине мир танца за ее пределами. С радостью сделал бы это, лишь бы кости не поломались от такого яркого и зажигательного шоу.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», победительница шоу «Україна має талант» Ксения Симонова произвела фурор на шоу талантов в Великобритании.

Тем временем эпатажная украинская певица MARUV, покинувшая проект «Танці з зірками», может стать «Лучшим артистом» в России — она попала в номинацию премии MTV.

Фото «1+1»



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