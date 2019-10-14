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В Харькове открыли памятник героям войны на Донбассе (фото)
В День защитника Украины в Харькове торжественно открыли памятник украинским военным, воевавшим за целостность страны. Фото монумента опубликовано на странице харьковского филиала Украинского института национальной памяти в Facebook.
Монумент представляет собой куб с надписью «Герои не умирают» и 14 колонн, на который выдавлены строки из стихотворения Владимира Сосюры «Любіть Україну». Стелы символизируют год начала войны — 2014-й.
По словам харьковского губернатора Юлии Светличной, идея монумента принадлежит общественности.
Памятник установлен на площади Защитников Украины. На его открытии присутствовали жители города, военнослужащие и представители духовенства.
Напомним, накануне праздника защитника Украины, ночью в Харькове осквернили памятную плиту, посвященную воинам Украинской повстанческой армии, облив ее зеленой краской. Недавно, подобные акты вандализма произошли в Киеве, где неизвестные изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО в Голосеевском парке, и в Мене Черниговской области.
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