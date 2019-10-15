Здоровье и медицина

Где в Киеве до 18 октября можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)

С 16 по 18 октября в столице работают пункты, в которых медики проводят экспресс-диагностику для всех желающих. Такие точки находятся во всех районах и располагаются в центрах соцзащиты, оказания админуслуг, амбулаториях, администрациях, аптеках и в других местах. В рамках проекта «Врач в вашем доме» каждый может бесплатно обследоваться недалеко от своего места жительства, выбрав удобную локацию. На минувшей неделе так проверили свое здоровье 1099 киевлян. Во время тестов более чем у половины обследуемых выявлен лишний вес, почти у половины фиксировали повышенное давление, у пятой части пациентов — высокий уровень глюкозы в крови, а более чем у трети оказался повышенным уровень холестерина.

А мультидисциплинарные бригады (семейный врач и узкопрофильные специалисты) 66 раз наведывались к людям, которые не могут самостоятельно добраться в медучреждения.

В рамках проекта желающие смогут не только пройти первичные медобследования в пунктах с обозначением «Врач в вашем доме», но и получить консультации специалистов. Ведь уже первичные обследования дают возможность выявить проблемы со здоровьем. Чтобы привести организм в норму, человеку прежде всего нужно следить за весом. Диетологи и медики рекомендуют правильно и разнообразно питаться, поддерживать физическую активность, бывать на свежем воздухе, придерживаться режима сна, отдыха, регулировать эмоциональные нагрузки. «ФАКТЫ» уже рассказывали о механизме похудения без диет, об интервальной диете, которая помогает сбросить лишний вес.

Если при диагностике есть отклонения от нормы, прежде всего следует посетить семейного врача, который назначит дополнительные обследования, посоветует изменить рацион, поможет наладить жизненный ритм и при необходимости предпишет лечение.

Экспресс-тестирование на этой неделе проводится в пунктах диагностики по адресам (как правило, часы работы с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

16−18 октября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

16 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

17 октября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

18 октября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

16 октября — 09:00—12:00 — улицы Шолом-Алейхема, 18, Драйзера, 19 (холл);

17 октября --проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

16 октября -- улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, ЖЭО № 402;

17 октября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 («Первая пекарня твоего города»), Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103), Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

18 октября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 («Первая пекарня твоего города»), Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

16 октября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

17 октября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

18 октября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

16, 18 октября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

17 октября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

16 октября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

17 октября — улицы Волошская, 47, каб. 113, Бестужева, 32 (территориальный социальный центр);

18 октября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

16 и 18 октября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 148/1 ( 11:00—14:00 — аптека № 78);

Соломенский район

16 октября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

17 октября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

18 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

16 октября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

17 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

18 октября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Напомним также, что в столице в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе. При необходимости в передвижных пунктах можно проконсультироваться с фтизиатром.

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