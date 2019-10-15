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Стиль жизни

Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье приехала на вечерний прием на моторикше (фото, видео)

17:50 15 октября 2019 507
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые находятся с официальным визитом в Пакистане, прибыли на вечерний прием в Исламабаде, который устроил Верховный комиссар Великобритании в Пакистане Томас Дрю, на разукрашенном рисунками тигра и птиц моторикше, который в Пакистане называют тук-тук.

Как сообщает Daily Mail, герцог и герцогиня оба были одеты в темно-зеленое — национальный цвет Пакистана. Кейт выглядела настоящей принцессой в загадочно мерцающем вечернем платье от Jenny Packham и серьгах пакистанского бренда Onitaa. Уильям оделся в традиционный пакистанский костюм шервани местного производства.

Между тем фанаты королевской семьи присматривались к фигуре Кейт. Слухи о ее беременности усилились после того, как стало известно, что в сопровождающую герцога и герцогиню свиту включен врач. До сих пор Кейт и Уильям ни разу не брали с собой доктора, отправляясь в зарубежное турне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде.

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