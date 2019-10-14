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Принц Гарри и Меган Маркл недавно завершили свое турне по странам Африки. Теперь очередь представлять Британию за рубежом настала для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые прибыли с официальной поездкой в Пакистан. Здесь они пробудут с 14 по 18 октября.

Как сообщает Daily Mail, герцог и герцогиня Кембриджские прилетели на военную базу в городе Равалпинди на борту самолета Voyager британских ВВС.

Миддлтон, учитывая мусульманские традиции, появилась на публике в скромном, но элегантном образе: бирюзовом наряде с эффектом омбре в стиле традиционного пакистанского костюма от Catherine Walker: платье и брюках. Кейт также выбрала туфли на шпильках телесного цвета.

Kate disembarking the plane in a stunning Catherine Walker outfit pic.twitter.com/ZXUrDz7oHz — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 14, 2019

И для Кейт, и для Уильяма это первый визит в эту страну. И первая поездка сюда представителей британской королевской семьи за последние 13 лет.

Герцог и герцогиня Кембриджские посетят Исламабад, Лахор и приграничные районы на западе страны. Они встретятся с представителями организаций, которые оказывают помощь молодому поколению — в частности, отстаивают право на качественное образование для девочек и девушек. Также Его Королевское Высочество встретится с членами дипломатической миссии Великобритании в Пакистане и с представителями пакистанской армии. Время и точное место проведения мероприятий не разглашается заранее из соображений безопасности, поскольку существует угроза терроризма, а политическая ситуация в стране нестабильна. Охранять королевских особ будут в общей сложности более тысячи полицейских.

Мать принцев Уильяма и Гарри принцесса Диана посещала Пакистан трижды — в том числе и в последний год своей жизни. У нее были романтические отношения с кардиохирургом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом. И она даже подумывала о том, чтобы выйти за него замуж и переехать в Пакистан на постоянное место жительства. Однако предложения руки и сердца от врача так и не поступило.

Принцесса Диана в Пакистане

В преддверии своего турне Кембриджи встретились в Лондоне с принцем Каримом Ага-Ханом IV — 82-летним духовным лидером исмаилитов.

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