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Стиль жизни

Королевский синий: Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде (фото, видео)

10:09 15 октября 2019 728
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые 14 октября прибыли с официальным пятидневным визитом в Пакистан, уже приступили к работе. 37-летняя герцогиня Кембриджская вышла в свет в традиционной пакистанской одежде — курте. Это свободная рубашка, которая доходит до колен и ниже и носится в комплекте со штанами. Супруга принца, как сообщает Daily Express, выбрала для своего наряда оттенок, известный, как «королевский синий». Одеяние — создание местного бренда Maheen Khan.

Облик дополняли шарф, а также туфли телесного цвета New Look с открытой пяткой и устойчивым невысоким каблуком — стоимостью всего 30 долларов.

Кейт выглядела просто великолепно. Вместе с Уильямом они посетили местные школы и встретились с детьми.

Фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали, что младший брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал, как она спасла его от самоубийства.

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