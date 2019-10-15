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Королевский синий: Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде (фото, видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые 14 октября прибыли с официальным пятидневным визитом в Пакистан, уже приступили к работе. 37-летняя герцогиня Кембриджская вышла в свет в традиционной пакистанской одежде — курте. Это свободная рубашка, которая доходит до колен и ниже и носится в комплекте со штанами. Супруга принца, как сообщает Daily Express, выбрала для своего наряда оттенок, известный, как «королевский синий». Одеяние — создание местного бренда Maheen Khan.
Облик дополняли шарф, а также туфли телесного цвета New Look с открытой пяткой и устойчивым невысоким каблуком — стоимостью всего 30 долларов.
Кейт выглядела просто великолепно. Вместе с Уильямом они посетили местные школы и встретились с детьми.
A warm welcome from the older children at the school for William and Kate pic.twitter.com/n5fu5VY1oM— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 15, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что младший брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал, как она спасла его от самоубийства.
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