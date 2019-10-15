24.61 / 24.95 27.00 / 27.48
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)

18:14 15 октября 2019 17
Обследование на маммографе&nbsp;— врач и пациентка
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

До 19 октября проходит акция, во время которой киевлянки смогут обследоваться в коммунальных медучреждениях по выявлению патологий молочной железы. Такая инициатива столичного департамента здравоохранения посвящена Всемирному дню (15 октября) борьбы с раком молочной железы. Ежегодно страшный диагноз ставят более чем полутора тысячам столичных жительниц. И, к сожалению, у 20 процентов из них обнаруживают запущенные формы болезни.

Если же рак обнаружен на ранних стадиях, то показатель излечения составляет 98 процентов. Такова статистика, приведенная в профильном ведомстве. Поэтому там призывают не откладывать поход к врачу.

Читайте также: Большинство случаев рака груди вызвано гормональным сбоем: как выявить недуг на ранней стадии

Киевлянки могут попасть (по направлению) на консультационный осмотр к гинекологу, онкологу, хирургу, сделать маммографию, УЗИ и т. д.

Приемы проводятся в следующих лечебницах по графику:

Голосеевский район

  • 16−19 октября (9:00—13:00) — КНП «Консультационно-диагностический центр» (далее -КДЦ), улица Якубовского, 6;

Дарницкий район

  • 16 октября (14:00—18:00), 17 октября (9:00—13:00), 18 октября (14:00—18:00), 19 октября (9:00—15:00) — КДЦ № 1, улица Вербицкого, 5;
  • 16−18 октября (9:00—13:00), 19 октября (9:00—15:00) — КДЦ № 2, Харьковское шоссе, 121;

Деснянский район

  • 16−18 октября (9:00—13:00), 19 октября (9:00—15:00) — КДЦ, улица Закревского, 81/1), маммография по улице Драйзера, 19 (по медицинским показаниям);

Днепровский район

  • 16, 18 октября (10:00—12:00), 19 октября (9:00—13:00) — КДЦ № 1, улица П. Запорожца, 26;
  • 16, 18 октября (10:00 -12:00), 17 октября (14:00—19:00) — КДЦ № 5, улица Митрополита Шептицкого, 5;

Оболонский район

  • 16, 18 октября (9:00—13:00, 19 октября (9:00—15:00) — КДЦ, улица Тимошенко, 14;

Печерский район

  • 16−19 октября (9:00—14:00) — КДЦ, улица Подвысоцкого, 13;

Подольский район

  • 16, 18 октября (9:00—13:00), 19 октября (9:00—14:00) — КДЦ, улица Мостицкая, 9;

Соломенский район

  • 16−19 октября (9:00—14:00) — КДЦ, улица Гарматная, 36;

Шевченковский район

  • 16−19 октября (9:00—14:00) — КДЦ, улица Саксаганского, 100;

Городские клиники:

Киевский городской клинический онкологический центр, улица Верховинная, 19:

  • кабинеты №№ 301, 303 поликлинического корпуса: — 16,17 октября (9:00—16:00) — УЗИ молочных желез, маммография, осмотр хирургом-онкологом;
  • кабинеты № № 301, 303, 313 поликлинического корпуса — 18 октября (9:00—14:00) — день открытых дверей — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр маммологом, хирургом-онкологом;
  • кабинет № 301 поликлиники — 19 октября (9:00—14:00) — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр хирургом-онкологом;

Киевский городской центр радиационной защиты населения Киева от последствий Чернобыльской катастрофы, улица Пушкинская, 40

  • 16, 18 октября (9:00—14:00),
  • 19 октября (9:00—15:00) — осмотр гинеколога, онколога, хирурга, УЗИ, маммография (по медпоказаниям);

Киевский городской консультационный центр, улица Кондратюка, 6

  • 16, 19 октября (9:00—15:00) — осмотр маммолога, УЗИ и маммография (по медпоказаниям).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе.

Также опубликованы локации медпунктов, в которых до 18 октября киевляне могут бесплатно пройти экспресс-диагностику.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Леопард в засаде

Видео с нападением леопарда на спящую на крыльце домашнюю собаку стало вирусным в сети

Олег Винник

Олег Винник рассекретил имя будущей дочери

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер