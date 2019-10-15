Здоровье и медицина

До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)

До 19 октября проходит акция, во время которой киевлянки смогут обследоваться в коммунальных медучреждениях по выявлению патологий молочной железы. Такая инициатива столичного департамента здравоохранения посвящена Всемирному дню (15 октября) борьбы с раком молочной железы. Ежегодно страшный диагноз ставят более чем полутора тысячам столичных жительниц. И, к сожалению, у 20 процентов из них обнаруживают запущенные формы болезни.

Если же рак обнаружен на ранних стадиях, то показатель излечения составляет 98 процентов. Такова статистика, приведенная в профильном ведомстве. Поэтому там призывают не откладывать поход к врачу.

Киевлянки могут попасть (по направлению) на консультационный осмотр к гинекологу, онкологу, хирургу, сделать маммографию, УЗИ и т. д.

Приемы проводятся в следующих лечебницах по графику:

Голосеевский район

16−19 октября ( 9:00—13:00 ) — КНП «Консультационно-диагностический центр» (далее -КДЦ), улица Якубовского, 6;

Дарницкий район

16 октября ( 14:00—18:00 ), 17 октября ( 9:00—13:00 ), 18 октября ( 14:00—18:00 ), 19 октября ( 9:00—15:00 ) — КДЦ № 1, улица Вербицкого, 5;

), 17 октября ( ), 18 октября ( ), 19 октября ( ) — КДЦ № 1, улица Вербицкого, 5; 16−18 октября ( 9:00—13:00 ), 19 октября ( 9:00—15:00 ) — КДЦ № 2, Харьковское шоссе, 121;

Деснянский район

16−18 октября ( 9:00—13:00 ), 19 октября ( 9:00—15:00 ) — КДЦ, улица Закревского, 81/1), маммография по улице Драйзера, 19 (по медицинским показаниям);

Днепровский район

16, 18 октября ( 10:00—12:00 ), 19 октября ( 9:00—13:00 ) — КДЦ № 1, улица П. Запорожца, 26;

), 19 октября ( ) — КДЦ № 1, улица П. Запорожца, 26; 16, 18 октября (10:00 -12:00), 17 октября ( 14:00—19:00 ) — КДЦ № 5, улица Митрополита Шептицкого, 5;

Оболонский район

16, 18 октября ( 9:00—13:00 , 19 октября ( 9:00—15:00 ) — КДЦ, улица Тимошенко, 14;

Печерский район

16−19 октября ( 9:00—14:00 ) — КДЦ, улица Подвысоцкого, 13;

Подольский район

16, 18 октября ( 9:00—13:00 ), 19 октября ( 9:00—14:00 ) — КДЦ, улица Мостицкая, 9;

Соломенский район

16−19 октября ( 9:00—14:00 ) — КДЦ, улица Гарматная, 36;

Шевченковский район

16−19 октября ( 9:00—14:00 ) — КДЦ, улица Саксаганского, 100;

Городские клиники:

Киевский городской клинический онкологический центр, улица Верховинная, 19:

кабинеты №№ 301, 303 поликлинического корпуса: — 16,17 октября ( 9:00—16:00 ) — УЗИ молочных желез, маммография, осмотр хирургом-онкологом;

— УЗИ молочных желез, маммография, осмотр хирургом-онкологом; кабинеты № № 301, 303, 313 поликлинического корпуса — 18 октября ( 9:00—14:00 ) — день открытых дверей — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр маммологом, хирургом-онкологом;

— день открытых дверей — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр маммологом, хирургом-онкологом; кабинет № 301 поликлиники — 19 октября ( 9:00—14:00 ) — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр хирургом-онкологом;

Киевский городской центр радиационной защиты населения Киева от последствий Чернобыльской катастрофы, улица Пушкинская, 40

16, 18 октября ( 9:00—14:00 ),

), 19 октября ( 9:00—15:00 ) — осмотр гинеколога, онколога, хирурга, УЗИ, маммография (по медпоказаниям);

Киевский городской консультационный центр, улица Кондратюка, 6

16, 19 октября ( 9:00—15:00 ) — осмотр маммолога, УЗИ и маммография (по медпоказаниям).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе.

Также опубликованы локации медпунктов, в которых до 18 октября киевляне могут бесплатно пройти экспресс-диагностику.

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