- 18:26 Дети из Симферополя исполнили знаменитую крымскотатарскую песню на украинском языке: трогательное видео
- 18:14 До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)
- 18:10 Невезучий мост: в Киеве ребенок головой разбил гордость Кличко
- 17:50 Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье приехала на вечерний прием на моторикше
- 17:40 Наталья Бочкарева проигнорировала суд по делу о наркотиках
- 17:39 Под Одессой будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент
- 17:35 Нынешнее "бабье лето" в Киеве побило сразу два температурных рекорда
- 17:16 Только цифры: МВФ пророчит рост украинской экономики и падение — российской
- 17:01 Чуть не погибла: Катерина Кухар рассказала о страшном ДТП
- 16:58 В застенках боевиков "ДНР" погиб украинский воин, которого должны были обменять
- 16:45 Где в Киеве до 18 октября можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)
- 16:45 Экс-министра обороны Кузьмука отправили в отставку, но разрешили носить генеральскую форму
До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)
До 19 октября проходит акция, во время которой киевлянки смогут обследоваться в коммунальных медучреждениях по выявлению патологий молочной железы. Такая инициатива столичного департамента здравоохранения посвящена Всемирному дню (15 октября) борьбы с раком молочной железы. Ежегодно страшный диагноз ставят более чем полутора тысячам столичных жительниц. И, к сожалению, у 20 процентов из них обнаруживают запущенные формы болезни.
Если же рак обнаружен на ранних стадиях, то показатель излечения составляет 98 процентов. Такова статистика, приведенная в профильном ведомстве. Поэтому там призывают не откладывать поход к врачу.
Читайте также: Большинство случаев рака груди вызвано гормональным сбоем: как выявить недуг на ранней стадии
Киевлянки могут попасть (по направлению) на консультационный осмотр к гинекологу, онкологу, хирургу, сделать маммографию, УЗИ
Приемы проводятся в следующих лечебницах по графику:
Голосеевский район
-
16−19 октября (
9:00—13:00) — КНП «Консультационно-диагностический центр» (далее -КДЦ), улица Якубовского, 6;
Дарницкий район
-
16 октября (
14:00—18:00), 17 октября ( 9:00—13:00), 18 октября ( 14:00—18:00), 19 октября ( 9:00—15:00) — КДЦ № 1, улица Вербицкого, 5;
-
16−18 октября (
9:00—13:00), 19 октября ( 9:00—15:00) — КДЦ № 2, Харьковское шоссе, 121;
Деснянский район
-
16−18 октября (
9:00—13:00), 19 октября ( 9:00—15:00) — КДЦ, улица Закревского, 81/1), маммография по улице Драйзера, 19 (по медицинским показаниям);
Днепровский район
-
16, 18 октября (
10:00—12:00), 19 октября ( 9:00—13:00) — КДЦ № 1, улица П. Запорожца, 26;
-
16, 18 октября (10:00 -12:00), 17 октября (
14:00—19:00) — КДЦ № 5, улица Митрополита Шептицкого, 5;
Оболонский район
-
16, 18 октября (
9:00—13:00, 19 октября ( 9:00—15:00) — КДЦ, улица Тимошенко, 14;
Печерский район
-
16−19 октября (
9:00—14:00) — КДЦ, улица Подвысоцкого, 13;
Подольский район
-
16, 18 октября (
9:00—13:00), 19 октября ( 9:00—14:00) — КДЦ, улица Мостицкая, 9;
Соломенский район
-
16−19 октября (
9:00—14:00) — КДЦ, улица Гарматная, 36;
Шевченковский район
-
16−19 октября (
9:00—14:00) — КДЦ, улица Саксаганского, 100;
Городские клиники:
Киевский городской клинический онкологический центр, улица Верховинная, 19:
-
кабинеты №№ 301, 303 поликлинического корпуса: — 16,17 октября (
9:00—16:00) — УЗИ молочных желез, маммография, осмотр хирургом-онкологом;
-
кабинеты № № 301, 303, 313 поликлинического корпуса — 18 октября (
9:00—14:00) — день открытых дверей — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр маммологом, хирургом-онкологом;
-
кабинет № 301 поликлиники — 19 октября (
9:00—14:00) — УЗИ молочных желез, маммография по медпоказаниям, осмотр хирургом-онкологом;
Киевский городской центр радиационной защиты населения Киева от последствий Чернобыльской катастрофы, улица Пушкинская, 40
-
16, 18 октября (
9:00—14:00),
-
19 октября (
9:00—15:00) — осмотр гинеколога, онколога, хирурга, УЗИ, маммография (по медпоказаниям);
Киевский городской консультационный центр, улица Кондратюка, 6
-
16, 19 октября (
9:00—15:00) — осмотр маммолога, УЗИ и маммография (по медпоказаниям).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе.
Также опубликованы локации медпунктов, в которых до 18 октября киевляне могут бесплатно пройти экспресс-диагностику.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».