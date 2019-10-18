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Украинцев предупредили о сильных туманах: каким регионам не повезет с погодой
Вместе с теплой и солнечной погодой, которая установилась в Украине, страну по утрам начали накрывать серьезные туманы, серьезно ухудшая видимость на дорогах.
Так, по информации Укргидрометцентра, в субботу, 19 октября, І уровень опасности (желтый) ожидается ночью и утром в южных, центральных и восточных областях. Видимость составит 200−500 метров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует резкое снижение температуры воздуха с 24−25 октября. По его прогнозам, с 12 по 22 ноября в Украину придут слабые, но устойчивые морозы. Что же касается погоды зимой, то, по прогнозам Леонида Горбаня, она будет очень снежной и с хорошими морозами.
Также сообщалось, что в очень теплом октябре в Киеве внезапно расцвели сакуры. Цветущие деревья можно увидеть на бульваре Верховной Рады.
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