Общество и люди

Украинцев предупредили о сильных туманах: каким регионам не повезет с погодой

Вместе с теплой и солнечной погодой, которая установилась в Украине, страну по утрам начали накрывать серьезные туманы, серьезно ухудшая видимость на дорогах.

Так, по информации Укргидрометцентра, в субботу, 19 октября, І уровень опасности (желтый) ожидается ночью и утром в южных, центральных и восточных областях. Видимость составит 200−500 метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует резкое снижение температуры воздуха с 24−25 октября. По его прогнозам, с 12 по 22 ноября в Украину придут слабые, но устойчивые морозы. Что же касается погоды зимой, то, по прогнозам Леонида Горбаня, она будет очень снежной и с хорошими морозами.

Также сообщалось, что в очень теплом октябре в Киеве внезапно расцвели сакуры. Цветущие деревья можно увидеть на бульваре Верховной Рады.

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