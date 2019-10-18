Ватные палочки способствуют образованию серных пробок: как правильно чистить уши

Здоровье и медицина

На электронный адрес [email protected] написала наша читательница Лариса: «После промывания уха от серной пробки начало звенеть в ушах. Врач сказал, со временем должно пройти, но что мне делать сейчас?»

— Ваш врач прав: звон в ушах после промываний должен исчезнуть сам по себе, — объясняет заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль. — Звон в ушах, свист, а также ухудшение слуха могут возникать, когда при вымывании пробки сильная струя воды повредила барабанную перепонку, вызвав ее раздражение и воспаление (мирингит). Но если доктор осмотрел вас и убедился, что перфорации нет, то неприятные ощущения должны пройти максимум за пять дней.

— Почему у некоторых усиленно скапливается сера в слуховом проходе?

— Из-за того, что люди привыкли чистить уши ватными палочками, которые продаются у нас в магазинах и киосках. Через суженное место в слуховом проходе сера проталкивается дальше, откуда она уже не выйдет. В норме физиологично сера должна выходить самостоятельно.

— Как тогда правильно чистить уши?

— В ухо ничем нельзя лезть или засовывать в него что-то. Гигиену осуществлять только снаружи. Лучше на мизинец накрутить платочек и вытирать насколько возможно. Остальная сера выйдет сама. Можно воспользоваться уголком полотенца. Он тоже глубоко не заходит, а значит, не проталкивает серу, а забирает ее излишек.

— Какие средства для удаления пробки можно использовать?

— Размягчают и размачивают серную пробку с помощью специальных капель. Но проще и дешевле использовать трехпроцентную перекись водорода (не десятипроцентную!). В течение пяти-шести дней на ночь следует закапать ее по три капельки в каждое ухо — и полежать. Средство будет немного шипеть, пениться — ничего страшного: так растворяется серная пробка. Людям, у которых часто образуются пробки, я рекомендую профилактически раз в месяц в течение трех дней капать перекись водорода: даже если пробка уже есть, она размягчится и может выйти сама. Но в случае упорной закупорки уха следует обращаться к лор-врачу.

— Почему некоторые люди склонны к образованию серных пробок?

— Это не патология, а индивидуальная особенность. Многое зависит от строения слухового прохода: там, где он сужен, изогнут, скапливается больше серы. А бывает, что ее просто вырабатывается излишне много, но это все равно — вариант нормы.

— Зачем нашему организму нужна сера?

— Это сильный бактерицид, защищающий ухо от вирусной и бактериальной инфекции. Раньше, к примеру, в армии учили: если есть ранка, царапина, а под руками не оказалось никаких препаратов, надо взять ушную серу и смазать поврежденное место, чтобы избежать воспаления. Старые врачи также советовали начинающийся герпес на губе несколько раз в день смазывать серой — и высыпание пройдет.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», у тех, кто постоянно слушает музыку в наушниках, снижается слух и появляются серные пробки



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