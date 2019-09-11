Прямая линия

Что делать, если насморк часто повторяется и плохо поддается лечению

Осень — начало сезона простуд. Насморк, кашель, боль в горле или ухе так же привычны, как дождь и холодный ветер. Что делать, если насморк плохо поддается лечению и часто повторяется? Почему ухудшается слух? В каких случаях нужно удалять воспаленные миндалины? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», частые простуды иногда являются признаком недостатка в организме витаминов. Мы рассказывали, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина С.



«Если насморк вызван аллергией или вирусной инфекцией, лечить его антибиотиками бесполезно»

*— Здравствуйте, Богдан Назарович! Звонит Игорь из Киева, 53 года. Заложенный нос я «пробиваю» сосудосуживающими каплями, но насморк часто повторяется. Как выяснить его причину?

— Обратиться к лор-врачу. Ринит (так на медицинском языке называется насморк) может возникать из-за аллергии, вирусной или бактериальной инфекции. В первые три-четыре дня даже врачу иногда сложно понять, что вызвало выделение слизи. Главное — не дать ей застаиваться в полости носа. Помогут этого не допустить промывания солевыми растворами. После определения причины насморка лечение конкретизируем, назначив антигистаминные препараты или антибиотики, либо противовирусные средства.

Важно знать, что заложенность носа часто бывает при искривленной носовой перегородке, хроническом тонзиллите, полипах в придаточных пазухах.

— Вы назначаете сосудосуживающие капли или спреи?

— Только для снятия симптомов и на период не больше четырех-пяти дней, чтобы избежать привыкания. При постоянном использовании сосудосуживающие средства склеивают реснички на слизистой, затрудняя выход слизи.

*— Елена из города Николаева. Уже несколько лет подряд в конце зимы у меня появляется насморк. Обычное лечение слабо помогает, и врач заподозрил аллергический ринит. Чем его лечить?

— Если после обследования (осмотра полости носа, результатов анализа крови, рентгена и компьютерной томографии) врач говорит пациенту, что у него аллергический ринит, то к лечению обязательно подключается аллерголог. Назначаются топические стероиды, препараты, уменьшающие аллергическое воспаление слизистой, антигистаминные и другие лекарства.

Иногда врач, не разобравшись в причинах насморка, сразу прописывает антибиотики. Но они эффективны лишь при бактериальном риносинусите, когда задеты полости носа и околоносовые пазухи.

*— Вас беспокоит Владислав из города Лубны Полтавской области. Когда у меня закладывает нос, я предпочитаю спрей, а не капли. Но прочитал в анонсе, что вы против спреев. Почему?

— Не страшно, если вы использовали спрей три-четыре дня. Если дольше, может возникнуть осложнение. Количество спрея трудно регулировать, а главное — он орошает и ту слизистую, которая не отвечает за затрудненное дыхание. Капли же позволяют четко отмерить дозу, точно попадают на нужный участок.

Люди предпочитают спреи из-за удобства. Их чаще рекомендуют провизоры, хотя не имеют на это права, как и заменять назначенный врачом препарат на аналог. Доктор обязан объяснить пациенту, почему он назначает именно это лекарство, в чем его преимущество перед другими.

*— Звонит Лилия из Киева, 38 лет. Давний насморк семейный врач определил как вазомоторный ринит. Почему он возникает?

— При вазомоторном рините бесконтрольно и хаотично расширяются и сокращаются сосуды в носовой полости. Пусковым механизмом выступают частые простуды или однократный резкий аллергический удар: человек вдохнул бензин либо химическое вещество. Иногда это сильный стресс или хроническое воспаление и носительство бактерий в носоглотке, искривление носовой перегородки, полипы в носу.

Лечение зависит от формы ринита. При аллергической назначаем препараты, облегчающие симптомы аллергии, а если увеличены носовые раковины, нужна операция: рассечение сосудов (вазотомия), криодеструкция носовых раковин. Есть и другие методы. При желании можете обратиться к специалистам нашего отделения. Городская клиническая больница № 9 находится на улице Рижской, 1. Телефон отделения (044) 440−07−22.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Наталия из города Бровары Киевской области. Как только холодает, мой нос «дает течь», причем только на улице. Как справиться с таким насморком?

— Видимо, у вас холодовая аллергия — тяжелое заболевание, которое плохо поддается лечению. Чтобы уменьшить проявление аллергической реакции, вам нужно принимать антигистаминные препараты, закапывать в нос капли, содержащие кортикостероиды.

Признаки аллергического насморка Обычно возникает в одну и ту же пору года.

Выделения прозрачные.

Беспокоит зуд в носу.

Человек часто чихает.

Появляется слезотечение.

«Корочки в носу размягчают и удаляют с помощью оливкового масла»

*— «ФАКТЫ»? Это Антонина из Днепра. Несколько дней назад отравилась арбузом, и на фоне частой рвоты открылось носовое кровотечение. Почему?

— Видимо, при рвоте из-за сильного напряжения и повышенного давления в области лица у вас в носу лопнул слабый сосуд.

— Потом образовались плотные корочки. Как с ними бороться?

— Лучшее средство, чтобы размягчить и удалить корочки, — оливковое масло. Но его нужно правильно подготовить: в маленькой баночке прокипятить минут пять на водяной бане. Также можно купить в аптеке масляный раствор витамина А и Е. А вот облепиховое масло, которое любят многие люди, использовать нельзя: оно очень сушит слизистую, и сосуд может снова лопнуть. Мы используем этот вид масла только для обработки послеоперационной раны в полости носа: оно хорошо подсушивает и заживляет повреждение слизистой.

*— Меня зовут Татьяна Ивановна, звоню из Киева. Мне уже 71 год, и я замечаю, что стала хуже слышать. Звук в телевизоре делаю громче, а как быть с телефоном? Семейный врач говорит, что «виноват» возраст. Это правда?

— Увы, да. У возрастного снижения слуха есть даже свое название — пресбиакузис.

— А почему снижается слух у молодых людей и даже детей?

— По многим причинам. Часто слух ухудшается после применения определенных антибиотиков, обладающих ототоксичным действием. Сегодня у меня на приеме был мальчик, который после такого лечения оглох на одно ухо. Нередко на ухудшение слуха жалуются люди после травмы. Например, баротравма возникает при погружении на глубину или после резкого удара по уху, либо чрезвычайно громкого хлопка, взрыва. При этом разрывается барабанная перепонка. Некоторые заболевания тоже приводят к снижению слуха, разрушая слуховые косточки: запущенный отит, перфорация барабанной перепонки.

Человек, у которого искривлена носовая перегородка или есть полип, перекрывающий слуховую трубу (тубоотит), тоже может жаловаться на ухудшение слуха. Еще одна частая причина у детей — увеличенные аденоиды, которые вклиниваются в устья слуховых труб.

*— Беспокоит Татьяна из Бородянки Киевской области. Сын, которому 14 лет, все время слушает музыку из смартфона через маленькие наушники. Я прошу делать это хотя бы через большие накладные, но бесполезно. Слух может ухудшиться?

— К сожалению, да. Из-за постоянного повышения звукового порога человек начинает хуже слышать высокие и низкие тона. Кроме того, маленькие наушники раздражают слуховой проход и вызывают экзематозный наружный отит. Лучше пользоваться большими наушниками. Их выпускают фирмы, делающие качественную продукцию. Но даже в больших наушниках нужно делать перерывы через каждые 30—50 минут, а не слушать музыку часами.

*— Это Максим из города Каменец-Подольского. Я со вчерашнего дня начал хуже слышать на одно ухо. Такое впечатление, что там какая-то заслонка. Что делать?

— Немедленно идите к лор-врачу: нельзя терять ни часа! Судя по всему, у вас начинает развиваться поражение слухового нерва — нейросенсорная тугоухость. Вам должны сделать аудиограмму и провести другие исследования, чтобы выяснить причину резкого ухудшения слуха. Иногда это связано с тем, что в шейном отделе позвоночника из-за остеохондроза пережаты сосуды, и кровь плохо поступает к внутреннему уху.

Если диагноз нейросенсорной тугоухости подтвердится, то нужно сразу же с помощью капельниц вводить препараты, улучшающие микроциркуляцию крови, гормоны и другие лекарства. Хорошие результаты дает гирудотерапия — пиявки, поставленные на область за ухом. Тем, кто своевременно (в первые три — пять дней) начал лечение, удается сохранить слух. Но мы рекомендуем проходить поддерживающий курс каждые восемь месяцев.

Причины снижения слуха Возрастные изменения.

Травмы.

Прием некоторых антибиотиков.

Запущенный отит.

Перфорация барабанной перепонки.

Вирусные инфекции.

Искривленная носовая перегородка.

Полипы.

Увеличенные аденоиды.

Постоянное использование наушников.

«Раствор с солью или содой высушивает слизистую горла»

*— Прямая линия? Это Ольга из города Запорожья. Только вернулись с юга, как у мужа начало болеть правое ухо. К врачу пока не попал. Что это может быть?

— Нужно обязательно показаться лор-врачу, ведь, скорее всего, это инфекционный отит: бактерии или грибок из грязной воды попали в наружный слуховой проход. Это часто бывает, если перед купанием человек почистил уши ватной палочкой, царапнул кожу. Обычно такие отиты лечатся хорошо, если не упускать время. Кстати, у вашего мужа уровень сахара в норме?

— Чуть повышен, но диабета нет.

— Хочу предостеречь всех от опасного злокачественного отита, который обычно возникает у людей, страдающих сахарным диабетом, и может привести к смерти. Из-за повышенного сахара процесс, начавшийся в коже слухового прохода, переходит на костную ткань и может дойти до мозга, вызвав менингит.

*— Марьяна из Вишневого Киевской области. Когда было жарко, съела мороженое — и возникла ангина. Хотя семейный врач сказал, что мороженое ни при чем. Что же вызвало заболевание?

— Патогенные микробы, которых подтолкнуло к размножению переохлаждение глотки. Единичные колонии этих бактерий всегда присутствуют на слизистой носоглотки. Если иммунитет нормальный, то он легко контролирует рост микроорганизмов, а как только понизился — они идут в атаку.

— Но я прочитала в Интернете, что мороженым лечат ангину. Это фейк?

— Нет. Знаю, что врачи в США при ангине рекомендуют пациентам есть больше мороженого. Холод благоприятно воздействует на воспаленную лимфоидную ткань миндалин. Но в наших протоколах такого лечения нет.

*— Вас беспокоит Оксана из города Дубно Ривненской области. Сын-студент с детства часто болел ангинами, и хотя мы надеялись, что он перерастет, но обострения хронического тонзиллита продолжаются и во время учебы в университете. Что делать?

— Поддерживать нормальный иммунитет: полноценно питаться, стараться не нервничать, заниматься физкультурой, закаливанием. Также советую вашему сыну обратиться к врачу и сдать мазок из зева на бакпосев. Если что-то из микробов высевается в больших количествах, следует пройти лечение.

— Дома я сыну регулярно делала полоскания. А теперь он живет в общежитии.

— С количеством полосканий важно не переборщить: не больше трех в день. Ведь любой раствор смывает со слизистой зева не только вредную, но и полезную микрофлору. Кроме того, высушивает слизистую, особенно «бабушкины» средства — вода с солью или содой. Сегодня есть много хороших бактерицидных средств. Лучше пользоваться ингаляционными, на масляной основе.

— В каких случаях миндалины лучше удалить, чем лечить?

— Если из-за постоянного очага инфекции начали страдать сердце или суставы. Но предварительно пациента следует тщательно обследовать, проконсультировать у ревматолога, кардиолога.

*— Звонит Ева из Черновцов. Врач порекомендовал очистить миндалины с помощью вакуума. Никогда не слышала о таком методе. Как он работает?

— Вакуум-экстракция предназначена для очищения лакун миндалин. На миндалину надевается специальная чашка с двумя трубочками. Через одну поступает жидкость с антибиотиком и противовоспалительным препаратом, а через другую под отрицательным давлением она высасывается. Так из лакун удаляются все вредные остатки пищи. Эта процедура очень эффективна.

— Я думала, что она назначается при гнойных пробках.

— Нет, пищевых. Если человек в детстве часто болел ангинами, то на миндалинах появилось множество углублений (крипт). В эти довольно глубокие ниши часто попадают остатки пищи. Температура не поднимается, но возникают легкое воспаление, неприятный запах изо рта.

Симптомы ангины Боль в горле, особенно при глотании.

Покраснение и отек слизистой.

Налет или гнойнички на миндалинах.

Повышенная температура.

Ломота в мышцах.

Общая слабость.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» педиатр Анна Горбань рассказала, что делать, когда грипп или ОРВИ у ребенка затянулись, а то и осложнились пневмонией или гайморитом.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter