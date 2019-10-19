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«Бабье лето» продолжит радовать: синоптики дали прогноз погоды на субботу и воскресенье
В выходные в Украине сохранится теплая и солнечная погода с дневными «августовскими» температурами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В субботу, 19 октября, воздух днем прогреется до 19−21 градуса. В Закарпатье до плюс 23, на севере и востоке — до 17 выше нуля.
В воскресенье, 20 октября, погода будет сухой и солнечной, но ветреной, скорость ветра — до 8 метров в секунду. Днем в Закарпатье по-летнему тепло — до плюс 23. На юге и востоке местами не более 17 градусов.
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По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, теплая погода в Украине продержится еще неделю, а существенное похолодание придет лишь в конце октября. При этом похолодание будет плавным. Температура будет понижаться на 3−4 градуса. С 25 октября дневная температура будут колебаться в пределах 7−10 градусов, а по ночам ожидается всего 2−3 градуса выше нуля.
Синоптики также прогнозируют первые серьезные морозы в средине ноября и настоящую снежную зиму.
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