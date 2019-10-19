Украина

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая осень

Бабье лето в Украине продержится до конца следующей недели. А в следующие выходные к нам придет настоящая осень — с дождями и холодом. Об этом «ФАКТАМ» сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, еще несколько некоторое время днем будет 17−20 градусов тепла, а ночью— 5−8 выше нуля. Из-за этого возможны туманы.

На следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15−17 градусов. В Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20−22.

Такая теплая и сухая погода, по словам Натальи Голени, сохранится до 25−26 октября.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зима ожидается с хорошими морозами и постоянным снегом.

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