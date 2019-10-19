- 13:53 Люди были беспомощны: увеличилось число погибших при прорыве дамбы в России
- 13:52 Спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро
- 13:47 Повышение стоимости проезда в метро на 1 гривну привело к массовым беспорядкам в Чили
- 13:14 Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая осень
- 13:05 На Одесщине подростки избили мужчину за сделанное замечание: пострадавший умер в больнице
- 13:03 «Пришлось учить детей не только словам, но и эмоциям»: боец АТО усыновил троих мальчиков
- 12:56 На Житомирщине учителя перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате: фото и видео с места событий
- 12:48 Эпопея с Brexit: Впервые за почти 40 лет Борис Джонсон заставил членов парламента собраться в субботу
- 12:32 Не осталось ни одного неповрежденного здания: появились свежие фото прифронтового Водяного
- 12:30 В России заживо сгорели шестеро детей: фото и видео с места трагедии
- 12:06 Начались увольнения прокуроров, которые вели дела Майдана: что об этом известно
- 11:38 Импорт электроэнергии из России и Беларуси усиливает зависимость Украины от Кремля, — эксперт
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая осень
Бабье лето в Украине продержится до конца следующей недели. А в следующие выходные к нам придет настоящая осень — с дождями и холодом. Об этом «ФАКТАМ» сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее прогнозу, еще несколько некоторое время днем будет 17−20 градусов тепла, а ночью— 5−8 выше нуля. Из-за этого возможны туманы.
На следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15−17 градусов. В Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20−22.
Такая теплая и сухая погода, по словам Натальи Голени, сохранится до 25−26 октября.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зима ожидается с хорошими морозами и постоянным снегом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...