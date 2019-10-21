Мир

Пить шампанское каждый день: ученые дали интересный совет «нервным» женщинам

Употребление игристого вина, в том числе и шампанского, помогает людям справиться со стрессом, поэтому «нервным» женщинам его следует пить каждый день. К такому выводу пришли ученые из Института исследований продуктов питания в Мадриде, пишет Cosmo.

По мнению ученых, шампанское повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера, так как содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели.

Кроме того, умеренное потребление шампанского благотворно скажется на работе дыхательной системы. Вино оказывает стимулирующее воздействие на работу пищеварительной системы и улучшает выделение желчи.

Еще один аспект употребления «шипучего» напитка — лосьоны для продления молодости кожи.

Вывод испанских ученых подтвердили нейробиологи из США: они выяснили, что вино — это лучший продукт для активизации мозговой деятельности.

В то же время ученые подчеркивают, что злоупотреблять шампанским не стоит: при всех его преимуществах ежедневная доза не должна превышать 100 мл (бокал).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шампанское предпочитают и некоторые мужчины: так, летом после известного скандала с «КРОТом» «госпитализированный» Бари Алибасов был замечен уплетающим шашлык и запивающим его шампанским.

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