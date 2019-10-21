Украина

За газ зимой придется платить больше: что известно о неприятном сюрпризе для украинцев

Цену на голубое топливо должен диктовать только рынок, пока же она сильно зарегулирована чиновниками, поэтому коммерческие поставщики не спешат выходить на газовый рынок. Об этом ТСН рассказал Владимир Шведкий, генеральный директор независимого провайдера энергии.

Но уже с начала нового года правительство перестанет влиять на цену газа для населения, и до прихода на рынок коммерческих поставщиков она наверняка увеличится.

«Произойти это должно уже от января 2020 года. Поэтому под новогоднюю елку суммы в платежках точно вырастут», — считает Шведкий.

Рост цен прогнозирует и заместитель начальника Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк: по его мнению, зимой цена будет однозначно двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.

Пока же облгазы выторговали себе новые тарифы за транспортировку газа, которые начнут действовать с ноября. В некоторых областях стоимость перекачки вырастет вчетверо.

«В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче», — сообщила Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора». Например, для винничан цена подскочит втрое. Если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривны: с 60 копеек до 2,5 грн за куб. За сезон семья заплатит на 4 тысячи гривен больше.

На Закарпатье тариф повысили на гривну. За две тысячи кубов семья там заплатит на две тысячи гривен больше. Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек. Повышение выторговали себе облгазы.

В правительстве говорят, что остановить цены не в их компетенции, потому что новые тарифы были предварительно одобрены НКРЭКП (независимый регулятор на рынке энергетики и коммунальных услуг). Там объясняют такую политику старыми трубами и низкими зарплатами работников. На Киевщине, где тариф вырос вдвое, все равно жалуются, что зарабатывают мало. «Относительно тарифа — он не является достаточным. Мы вообще два с половиной года сводили концы с концами и накапливать долги», — убеждает Дмитрий Дронов, председатель правления АО «Киевоблгаз».

«Получать в бедной стране средства за распределение, формировать долги за газ перед поставщиком и удерживать английский сад — это ненормально», — считает аналитик энергорынка Николай Когут.

Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование — в частности, это касается и энергоносителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 октября Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий нескольким категориям лиц. Новая процедура коснется военнослужащих, пенсионеров из сельской местности, детских домов семейного типа.

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