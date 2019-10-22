Здоровье и медицина

Где в Киеве уже можно сделать прививку от гриппа: адреса медучреждений

Многолетний опыт подтверждает, что в осенне-зимний период увеличивается риск подхватить грипп. Медики уверены, что прививка повысит защитные функции организма. Специалисты считают вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа. Тот, кто делает прививки ежегодно, мог убедиться в этом. В столичном департаменте здравоохранения отмечают, что особенно важно вакцинировать против гриппа детей, пожилых, страдающих хроническими заболеваниями и тех, кто вынужден ежедневно контактировать со многими людьми. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как можно безболезненно для организма перейти на зимнее время.

Уже сейчас можно сделать прививку от гриппа, в том числе и в коммунальных медучреждениях первичного звена. Для этого нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту и после консультации получить направление и оплатить в аптеке вакцину. Доставлять ее в кабинет медучреждения не надо, чтобы не нарушить «холодовую цепочку» хранения.

Вакцинируясь в медучреждении, вы будете уверены, что препарат хранился правильно и манипуляция выполнена профессионально. Сейчас в Украине используют препараты «Ваксигрипп Тетра» и «ДжиСи Флю».

Киевляне могут сделать прививку от гриппа по следующим адресам:

Голосеевский район

Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 2 — улица Голосеевская, 53, каб. 428; амбулатория семейной медицины № 3 ЦПМСП № 1 — улица Якубовского, 6, каб. 220; амбулатория № 5 ЦПМСП № 1 — улица Заболотного, 48а, каб. 5;

Дарницкий район

ЦПМСП № 2 — улица Вербицкого, 5, каб. 155; ЦПМСП № 2 — улица Тростянецкая, 8д, каб. 302;

Деснянский район

ЦПМСП № 1 — проспект Маяковского, 32б, каб. 514; ЦПМСП № 2 — улица Драйзера, 19; ЦПМСП № 2 — улица Маяковского, 18а, ЦПМСП № 3 — улица Матеюка, 3, каб. 233; ЦПМСП № 3 — улица Курчатова, 18а, каб. 33; ЦПМСП № 4 — бульвар Вигуровский, 4, каб. 317, 225;

Днепровский район

ЦПМСП «Русановка» — улицы Энтузиастов, 49 (каб. 121), 13а (каб. 203), Шептицкого, 5; ЦПМСП № 1 — улица П. Запорожца, 26, каб 223; ЦПМСП № 2 — проспект Тычины, 22; ЦПМСП № 3 — улица Красноткацкая, 31; ЦПМСП № 4 — улица Сергиенко, 23; ЦПМСП № 4 — улицы Новаторов, 4, Лобачевского, 2, Рогозовская, 6;

Оболонский район

Филиалы №№ 2, 3 ЦПМСП № 1 — улица Тимошенко, 14;

Печерский район

Амбулатория №№ 1,2 ЦПМСП — улица Мазепы, 2, каб. 24, амбулатория № 11 ЦПМСП — улица Подвысоцкого, 4б, каб. 227; амбулатория №№ 6,8 — улица Подвысоцкого, 13, каб. 79; амбулатория № 9 ЦПМСП — улица Подвысоцкого, 4а, каб. 7;

Подольский район

ЦПМСП № 2 — проспект Свободы, 22;

Святошинский район

Филиал № 1 ЦПМСП № 1 — улица Булаховского, 26, каб. 312; филиал № 2 ЦПМСП № 1 — улица Академика Ефремова, 11, каб. 214; амбулатории №№ 2,4, 6 ЦПМСП № 3 — улица Куринного, 2; амбулатории № 1, 3 ЦПМСП № 3 — улица Академика Королева, 11/1;

Соломенский район

ЦПМСП № 1 — улица Академика Стражеско, 6а; амбулатории №№ 1, 2, 18 ЦПМСП № 2 — улица Соломенская, 17;

Шевченковский район

ЦПМСП № 1 — улица Б. Хмельницкого, 37, каб. 201; ЦПМСП № 2 — улица Пимоненко, 10; ЦПМСП № 3 — улица Рижская, 1; Киевская городская студенческая поликлиника — улица Политехническая, 25/29.

А до 25 октября киевляне могут бесплатно проверить здоровье в пунктах экспресс-диагностики.

Кроме того, до конца месяца можно проверить легкие на передвижном флюорографе.



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