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Украина

Мост не помог: в Крыму придумали новую уловку для привлечения богатых туристов

10:51 23 октября 2019 545
Игорная зона в Сочи
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Россией Крыму может появиться игорная зона, которая, по замыслу инициаторов проекта, привлечет на полуостров богатых туристов. Отметим, что согласно наблюдениям самих крымчан, на данный момент оккупанты построили там «зону особого режима».

Местом для создания зоны в «правительстве» Аксенова предложили поселок Кацивели, который в советские времена считался местом отдыха творческой элиты.

По словам «главы» так называемого «Госсовета Крыма» Сергея Аксенова, в российское правительство уже направлены соответствующие документы, а место для зоны якобы определили на общественных слушаниях.

Аксенов уверен, что инвесторы могут сделать эту игорную зону «на уровне мировых стандартов» и отвергает сложности в связи с тем, что территория аннексированного полуострова находится под международными санкциями.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, почему карьера Аксенова вдруг пошла на спад и кто может заменить его в Крыму.

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