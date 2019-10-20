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Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли на чай в лачугу, с хозяевами которой случайно познакомились на дороге (фото)

10:41 20 октября 2019 24
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Как стало известно, во время визита в Пакистан Кейт Миддлтон и принц Уильям заставили изрядно поволноваться своих охранников. Герцог и герцогиня Кембриджские нанесли незапланированный визит в лачугу, с хозяевами которой они случайно познакомились на дороге, когда их кортеж проезжал мимо.

Это произошло в горах, у подножия Гималаев, куда принц и его жена прибыли, чтобы лично увидеть последствия таяния ледников. Увидев у дороги жителей деревни, Кейт попросила остановить машину, чтобы они с мужем могли побеседовать с ними. Те пригласили членов королевской семьи к себе в гости. Они показали им свое однокомнатное жилище, объяснив, как живут без электричества и водопроводной воды.

В хижину герцог и герцогиня вошли в сопровождении одного только переводчика. Кейт одолжила у своего помощника фотокамеру и сделала несколько снимков семейства горцев. «Это было фантастично — встретить людей, который живут в такой отдаленной местности. Они были очень гостеприимны, предложили мне и Уильяму выпить по чашке чая… Они понятия не имели, кто мы такие. Это дало нам шанс увидеть другую сторону Пакистана», — приводит слова герцогини издание Daily Mail.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон дала первое в жизни интервью телеканалу новостей, а Меган Маркл в своем интервью пожаловалась на тяготы королевской жизни.

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