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«Борцовский поединок» между щенком и енотом умилил сеть (видео)

11:41 26 октября 2019 224
Щенок и енот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть умилило видео, снятое 24-летним жителем американского штата Южная Каролина Дарионом Хансеном. Зоолог Хансен опекает спасенного им енота, которого готовит к переселению в лес. Пять месяцев назад он вытащил маленького зверька вместе с его братиками и сестричками из-под поваленного дерева.

Девочка-енот, получившая кличку Гуакамоле, неожиданно подружилась с недавно присоединившимся к семейству щенком Дариона — Мавериком, помесью австралийской овчарки и питбуля. Они с удовольствием играют друг с другом. Хансен заснял один из «борцовских поединков», которые они регулярно устраивают.

«Это показывает, что два существа, несмотря на различия, могут ладить друг и быть друзьями», — приводит слова хозяина животных Daily Mail.

Это уже не первый случай дружбы между енотом и собакой. Ранее «ФАКТЫ» писали о подобной парочке, которая проживает в минизоопарке российского города Иркутск.

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