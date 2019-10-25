Стиль жизни

Рака ждут проблемы на работе, а Овна — ссора с любимым человеком: гороскоп на неделю

ОВЕН. Предстоит немало хлопот, и в основном они будут связаны с делами служебными. Действуйте согласно намеченному плану и тщательно проверяйте поступающую информацию — только при таких условиях удастся достичь положительных результатов. В делах амурных возможны размолвки с любимым человеком, старайтесь не доводить дело до скандала.

ТЕЛЕЦ. Дела, к которым вы приложили немало усилий, обещают увенчаться успехом. Не исключен и рост в сфере финансов. Однако следует держаться подальше от сомнительных предложений, связанных с легким обогащением. Выходные — прекрасное время для крупных покупок или начала ремонта.

БЛИЗНЕЦЫ. Удастся приблизиться в воплощению в жизнь своей давней мечты. Не исключено, что вы получите неожиданную и неоценимую поддержку друзей или влиятельных лиц. Гороскоп советует заняться своим здоровьем, особенно профилактикой хронических недугов. Уделяйте больше внимания семье и дому.

РАК. Вероятнее всего, на службе может возникнуть какая-то неразбериха в делах, что заставит вас изрядно понервничать. Постарайтесь попусту не тратить свои силы на выяснение причин сложившейся ситуации, лучше обратитесь к коллегам за помощью в решении этого вопроса — они вам не откажут.

ЛЕВ. Какие бы события ни происходили в этот период, старайтесь сохранять спокойствие. Не пытайтесь всем доказывать свою правоту, время вас рассудит и поможет все расставить по своим местам. Благодаря прогулкам на свежем воздухе и водным процедурам сумеете восстановить душевное равновесие.

ДЕВА. Завершайте начатое ранее, новые проекты сейчас рискуют потерпеть неудачу. Это прекрасное время для отдыха. Можете смело отправляться в путешествие — интересные встречи и незабываемые впечатления надолго зарядят вас положительной энергией.

ВЕСЫ. Вашего внимания потребуют одновременно и дела служебные, и личная жизнь. Не паникуйте, постарайтесь правильно распределить свои силы и приоритеты. Действуйте по намеченной схеме — тогда все у вас получится. Поддержку в решении важного вопроса стоит поискать у старших родственников.

СКОРПИОН. Вы будете пребывать в прекрасном расположении духа, что поможет быстро справиться с поставленными перед вами задачами. Посетившие вашу голову идеи желательно как можно быстрее воплотить в жизнь — уже в скором будущем они сулят неплохую прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Особого напряжения в делах не предвидится, поэтому у вас появится больше свободного времени. Благодаря стабильности и спокойствию, которые наступят в этот период, сумеете решить животрепещущие задачи. Также можете смело экспериментировать со своим имиджем.

КОЗЕРОГ. Благоприятное время для различных начинаний. Ваша коммуникабельность и умение работать в команде принесут отличные результаты. Старайтесь только держать язык за зубами, чтобы не выболтать чужую тайну.

ВОДОЛЕЙ. Поиск золотой середины, скорее всего, станет основным вашим занятием в эти дни. Не следует брать на себя ответственность за то, что не является вашей прямой обязанностью. Проявите терпение и не спорьте с коллегами или родственниками, особенно старшего возраста.

РЫБЫ. Вас, вероятнее всего, захлестнет водоворот событий. Одни будут ожидаемы, другие удивят и даже заставят пересмотреть некоторые взгляды на жизнь. Не исключено появление новых источников заработка. Однако постарайтесь не сорить деньгами, в скором будущем вам может понадобиться кругленькая сумма.

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