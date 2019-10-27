Дифтерия в Украине: в Ужгород доставили жизненно важную сыворотку

Здоровье и медицина

В Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

«В Ужгород спецтранспортом доставили 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два Ивано-Франковская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 100 флаконов антитоксина приобрели в Индии. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет соответствовать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород.

Также в Закарпатском областном центре здоровья информируют, что сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено.

Как писали «ФАКТЫ», на опасную инфекционную болезнь заболели 15 студентов УжНУ. Всех их госпитализировали в областную инфекционную больницу. 24 октября для четырех больных была использована вся имеющуеся в области сыворотка от дифтерии.

Кроме Закарпатья, дифтерию выявили в Киеве у школьника и у мужчины в Тернопольской области.

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