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Здоровье и медицина

Дифтерия в Украине: в Ужгород доставили жизненно важную сыворотку

11:16 27 октября 2019 128
Сыворотка
Инф. «ФАКТОВ»

В Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

«В Ужгород спецтранспортом доставили 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два Ивано-Франковская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 100 флаконов антитоксина приобрели в Индии. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет соответствовать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород.

Также в Закарпатском областном центре здоровья информируют, что сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено.

Как писали «ФАКТЫ», на опасную инфекционную болезнь заболели 15 студентов УжНУ. Всех их госпитализировали в областную инфекционную больницу. 24 октября для четырех больных была использована вся имеющуеся в области сыворотка от дифтерии.
Кроме Закарпатья, дифтерию выявили в Киеве у школьника и у мужчины в Тернопольской области.

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