150 украинцев исполнили оперу в пустыне в Египте (видео)

Культура и искусство

Украинцы возродили давнюю традицию и запели оперу в пустыне в Египте. Возле Луксора в «городе мертвых» на сцену вышли 150 артистов — исполнители и музыканты легендарной капеллы «Думка» и симфонического оркестра «Іпѕо-Львов» под руководством дирижера Оксаны Лынив.

В возведенном 3,5 тысячи лет назад «городе мертвых» смонтировали сцену и зал под открытым небом почти на 3 тысячи зрителей. Все билеты были раскуплены заранее.

Как передает ТСН, это было магическое действо в лучах заката солнца. Хор в белых одеждах смотрелся мистически и завораживающе. В последний раз здесь ставили Верди около четверти века назад.

«Вообще, каждый год оказывается более насыщенным, чем был предыдущий. Это нормально. Потому что карьера развивается вверх. И поступает все больше и больше приглашений. Уже не только из разных городов, из разных стран, а уже и из разных континентов», — рассказывала ранее дирижер австрийской оперы Граца Оксана Лынив о предложении возродить давнюю традицию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Национальная опера Украины пополнилась современными мультимедийными проекторами, благодаря чему поставновки станут еще ярче.

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