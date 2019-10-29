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«Слуга народа» заявил, что его «заказали криминальному авторитету» из-за «давления» на Рябошапку

Фракция «Слуга народа», нардепы которой устроили публичную историю с полиграфом, засветились на росТВ, снова попала в скандальную историю. На этот раз речь идет о криминальном моменте. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Антон Поляков заявил, что другой депутат «заказал его криминальному авторитету» за якобы критику генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщает «Громадське», об этом Поляков сказал после встречи фракции в Киеве, на которой президент Зеленский устроил «взбучку» «слугам народа».

«Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса — ред.) Приходько, который украл 2 млрд грн ($ 80 млн) и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат», — цитирует издание слова Полякова.

«Громадське» также приводит слова Полякова о том, что «чиновник МВД» сообщил нардепу, что его «заказали».

«Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела», — сказал парламентарий.

По словам Полякова, этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.

Сам Поляков якобы назвал фамилию «заказчика» президенту, а Зеленский пообещал ему разобраться.

Отметим, Борис Приходько — бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 млрд грн Аграрного фонда.

Как писали «ФАКТЫ», во фракции «Слуга народа» постоянно возникают внутренние конфликты, нет единства в принятии решений. Не помогает даже внутренняя служба безопасности, которая отслеживает парламентариев. Президент Зеленский уже неоднократно грозил нардепам от «Слуги народа» роспуском парламента.

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