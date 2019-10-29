- 10:32 Мы хотим и идем навстречу: Богдан высказался об отношениях с Россией
- 10:21 Анна Седокова впервые показала женатого бойфренда
- 10:12 Мощный взрыв на заводе «Потоки» в Днепре: момент попал на видео
- 10:03 Оголили грудь в прямом эфире: двум моделям пожизненно запретили посещать матчи (фото 18+, видео)
- 10:00 Эксперт назвал давление Геруса на АМКУ интересами владельцев ферросплавных заводов
- 09:57 «Слуга народа» заявил, что его «заказали криминальному авторитету» из-за «давления» на Рябошапку
- 09:50 "Это правда, я — адвокат Коломойского": Богдан рассказал об отношениях с олигархом
- 09:40 Жуткая смерть: на Прикарпатье людей засыпало тоннами кукурузы
- 09:26 Доллар и евро подешевели: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
- 09:18 Наказание за «кнопкодавство» и закон о статусе добровольцев: онлайн-трансляция заседания Рады
- 09:10 Герус, голосовавший за повышение тарифов, больше всех против формулы «Роттердам+», — адвокат
- 09:08 Бывший помощник Блохина уволен из сборной, провалившей отбор к Евро-2020
«Слуга народа» заявил, что его «заказали криминальному авторитету» из-за «давления» на Рябошапку
Фракция «Слуга народа», нардепы которой устроили публичную историю с полиграфом, засветились на росТВ, снова попала в скандальную историю. На этот раз речь идет о криминальном моменте. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Антон Поляков заявил, что другой депутат «заказал его криминальному авторитету» за якобы критику генпрокурора Руслана Рябошапки.
Как сообщает «Громадське», об этом Поляков сказал после встречи фракции в Киеве, на которой президент Зеленский устроил «взбучку» «слугам народа».
«Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса — ред.) Приходько, который украл 2 млрд грн ($ 80 млн) и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат», — цитирует издание слова Полякова.
«Громадське» также приводит слова Полякова о том, что «чиновник МВД» сообщил нардепу, что его «заказали».
«Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела», — сказал парламентарий.
По словам Полякова, этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.
Сам Поляков якобы назвал фамилию «заказчика» президенту, а Зеленский пообещал ему разобраться.
Отметим, Борис Приходько — бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 млрд грн Аграрного фонда.
Как писали «ФАКТЫ», во фракции «Слуга народа» постоянно возникают внутренние конфликты, нет единства в принятии решений. Не помогает даже внутренняя служба безопасности, которая отслеживает парламентариев. Президент Зеленский уже неоднократно грозил нардепам от «Слуги народа» роспуском парламента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..