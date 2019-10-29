- 13:47 Экономист назвал неуместными попытки ФГИ реприватизировать «Укртелеком», — СМИ
- 13:41 Разведение войск на Донбассе: в штабе ООС рассказали о ситуации в Золотом
- 13:35 Сбросил 13 кг: тренер Руиса рассказал о подготовке к реваншу с Джошуа
- 13:22 Под Киевом мужчина пытался раздеть 7-летнюю девочку: появились новые данные об извращенце
- 13:22 Рада сделала шаг к признанию добровольцев участниками боевых действий
- 13:20 Вынесли крупную сумму: под Киевом обворовали дачу главы Верховного суда
- 13:18 Стали известны шокирующие подробности смерти солиста «Иванушек»
- 13:05 Наказание за «кнопкодавство» и закон о статусе добровольцев: онлайн-трансляция заседания Рады
- 12:46 Зеленский высказался о возможности возврата "ПриватБанка" Коломойскому
- 12:42 Послушать оперу «Аида» в исполнении украинских артистов в Луксор пожаловала королева Иордании
- 12:40 Бывшая первая ракетка мира неожиданно снялась с итогового турнира
- 12:36 До -3: синоптик дала прогноз погоды на 30 октября
Зеленский высказался о возможности возврата "ПриватБанка" Коломойскому
Государство не будет возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим акционерам. Кроме того, обанкротившиеся и ликвидированные банки не будут возвращать на финансовый рынок Украины. Об этом 29 октября в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, несмотря на то, что в Украине за последние годы было ликвидировано около 100 банков, он, как глава государства, будет защищать только интересы Украины и интересы каждого украинца. А проблемы банков не могут решаться за счет налогов, которые платят простые граждане.
«Ходят слухи о том, что президент или кто-то из его окружения хочет вернуть „ПриватБанк“ прежним владельцам. Это неправда. Мы не собираемся возвращать банки бывшим владельцам», — сказал Зеленский.
Напомним, недавно такую позицию озвучили во время встречи с послами стран «Большой семерки» в Офисе главы государства.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в команде президента Зеленского хотят ускорить рост украинской экономики за счет оживления банковского кредитования.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»