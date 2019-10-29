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Украина

Зеленский высказался о возможности возврата "ПриватБанка" Коломойскому

12:46 29 октября 2019 317
ПриватБанк
Инф. «ФАКТОВ»

Государство не будет возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим акционерам. Кроме того, обанкротившиеся и ликвидированные банки не будут возвращать на финансовый рынок Украины. Об этом 29 октября в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, несмотря на то, что в Украине за последние годы было ликвидировано около 100 банков, он, как глава государства, будет защищать только интересы Украины и интересы каждого украинца. А проблемы банков не могут решаться за счет налогов, которые платят простые граждане.

«Ходят слухи о том, что президент или кто-то из его окружения хочет вернуть „ПриватБанк“ прежним владельцам. Это неправда. Мы не собираемся возвращать банки бывшим владельцам», — сказал Зеленский.

Напомним, недавно такую позицию озвучили во время встречи с послами стран «Большой семерки» в Офисе главы государства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в команде президента Зеленского хотят ускорить рост украинской экономики за счет оживления банковского кредитования.

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