Украина

Карпаты уже встречают зиму: температура опустилась до минус 8 градусов

В Карпатах выпал снег и температура воздуха опустилась гораздо ниже нулевой отметки.

Утром в среду, 30 октября, на горе Поп Иван Черногорский термометры показывали минус 8 градусов по Цельсию. Облачно, туман, ветер северный 3−4 м / с. Такие данные зафиксировали на Черногорском горно-поисковом посту.

Напомним, снег в Карпатах видели еще в разгар лета. А в начале октября в сети делились яркими фото осенне-зимних гор.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину все увереннее идет похолодание. Ночью температура опускается до минус 2−6 градусов. Дневные температуры не превышают 9−12 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, первые серьезные морозы стоит ожидать уже в середине ноября.

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