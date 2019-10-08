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Красота: появились свежие фото осенних Карпат в снегу
Как и предупреждали синоптики, в Карпатах в начале октября выпал снег. Яркие фото осенне-зимних гор появились в сети. Гора Поп Иван Черногорский стоит в белом покрове уже несколько дней.
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, на 9 часов утра 8 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 4 м / с, температура воздуха -5 градусов.
На популярных лыжных курортах объявили о скором начале нового сезона.
Во многих местах в горах золотая осень встречается с зимой. Деревья в багряной и желтой листве соседствуют с сугробами и перламутром снежинок.
В «Буковеле» готовы принимать туристов.
Напомним, в ближайшие дни в западных областях синоптики обещают холодную погоду с сильными заморозками на почве и в воздухе.
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