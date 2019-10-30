Украина

Спасибо партии за это: Зе-команда заявила, что у 90% украинцев не было интернета, но Зеленский это исправил

Заявление команды Зеленского о том, что в Украине 90 процентов граждан «годами не имели доступ к интернету», а новое правительство «все изменило за несколько месяцев», вызвало шквал насмешек в сети. Собственно, в сообщении речь шла не о каких-то достижениях, а о подписании меморандума по поводу «обеспечения всей территории страны качественным интернетом», который, в частности, подписал и премьер-министр Алексей Гончарук во время инвестиционного форума в Мариуполе.

Вскоре формулировка сообщения была несколько изменена То ли критика сыграла свою роль, то ли Зе-команда поняла, что погорячилась, но «90 процентов» заменили на «много украинцев». Но скрины, как говорится, не горят.

В сети вовсю шутили над «лишенными интернета украинцами» и говорили «спасибо партии».

Хотя, собственно, простой поиск через Google показывает, что «интернетизация» в Украине значительно выше. Так, «Экономическая правда» со ссылкой на исследования Factum Group, сообщает, что к концу третьего квартала 2019 году доля пользователей интернета составила 71% (22,96 млн), 65% имеют интернет дома. При этом 22% пользователей заходят в интернет исключительно с помощью смартфонов. В городах с населением более 100 000 жителей до конца сентября интернет-проникновение возросло с 71% до 74%, в населенных пунктах с населением менеше 100 000 жителей — с 53% до 70%, а в селах — с 53% до 58%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов предложил реформировать налоговую систему, в частности, отменить единый социальных взнос и увеличить налоги на недвижимость, землю и другие активы.

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