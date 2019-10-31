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4 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист Федор Лапий
— В холодную пору у детей часто болит горло. Как распознать дифтерию?
— Родители привитых детей не должны волноваться, опасаясь дифтерии, — объясняет детский иммунолог и инфекционист доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Федор Лапий. — А если ребенок не привит, насторожиться нужно, увидев на миндалинах появление характерного налета. Правда, мамы и папы не всегда могут определить, что это опасная дифтерийная пленка. Поэтому нужно как можно скорее обратиться к врачу. Еще один грозный симптом — осиплость голоса, возникшая из-за поражения гортани.
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— Чем опасна дифтерийная палочка?
— Она вырабатывает токсин, который негативно влияет на сердечную мышцу. Также токсин поражает нервную систему, вызывая паралич, опасен и для почек. А если пленки, образовавшиеся в гортани, трахее и бронхах, начнут отслаиваться и закупорят дыхательные пути, то без экстренной помощи больной может задохнуться.
— Сегодня есть еще одна опасность: новый вирус гриппа опасен для детей, и врачи рекомендуют прививаться («ФАКТЫ» сообщали адреса медучреждений в Киеве, где можно сделать прививку от гриппа). Нужна ли прививка малышу, который не ходит в детский сад?
— Думаю, да. Ребенок все равно будет периодически находиться в многолюдных местах: транспорте, магазине, кинотеатре. Ездить в лифте, ходить в гости, на детские праздники, ведь впереди Новый год, Рождество. Рядом могут оказаться заболевшие люди, которые заражают окружающих.
Как отличить дифтерию от ангины? Почему иногда заболевает привитой ребенок? Можно ли прививаться от гриппа во время эпидемии? Какие прививки, не включенные в календарь, желательно сделать?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 4 ноября, с 17:00 до 18:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский иммунолог, инфекционист Федор Иванович Лапий.
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Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 14 ноября
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прививку от дифтерии и взрослым, и детям делают бесплатно.
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