Позвоночник был искривлен на 49 градусов: во Львове девочке выровняли спину по новой методике

Здоровье и медицина

Львовские хирурги прооперировали 13-летнюю пациентку, установив ей в позвоночник «растущую систему»

Дашина мама Леся рассказывает, что дочь всегда была активной. С трех лет ходила на плавание и танцы, позже был полденс (шестовая акробатика). Однако учителя настаивали, что нужно больше времени уделять учебе, и спорт отошел на задний план.

— А два года назад мы заметили у Даши незначительное искривление позвоночника, — говорит Леся. — Тогда отвели дочь на лечебную гимнастику. Она много занималась, в том числе на профилакторе Евминова. Казалось, результат есть. Спина ее не беспокоила. Но этим летом я увидела визуально, что есть проблема. Сделали рентген и нам сказали, что у Даши сколиоз.

— Я бы даже не знала о сколиозе, если бы мама не обратила внимание, что у меня лопатка выпирает, — рассказывает Дарья. — Единственное, еще раньше заметила: когда шла вверх или по ровной дороге, меня могло заносить в сторону. Позже врач сказал, что это один из признаков серьезного перекоса.

Медики диагностировали у Даши идиопатический S-образный сколиоз. Его причиной, как объяснили родителям, могут быть стрессы, неправильное сидение за партой, ношение тяжелых сумок, а иногда и резкие скачки в росте, которые часто происходят у подростков.

Поскольку искривление позвоночника у Даши было менее 50 градусов, сначала родители надеялись вылечить болезнь с помощью корсета.

— Нам сказали, что его нужно будет носить в течение пяти лет по 22 часа ежедневно, — рассказывает Леся. — Мы даже заказали корсет, но врач из львовского «Охматдета» отговорила. Объяснила, что нет гарантии в эффективности такого лечения. И посоветовала обратиться в детскую городскую клиническую больницу города Львова.

И львовские врачи решили оперировать девочку. Сложное вмешательство, продолжавшееся почти четыре часа, прошло успешно. На шестой день после операции Даша сделала первые шаги.

«Очень рады, что операция прошла успешно, — говорит мама Даши Леся. — Врачи считают, что спустя полгода дочке можно будет заниматься плаванием»

— Мы рады, что у Даши после хирургического лечения полностью выровнялся позвоночник, — говорит детский нейрохирург Львовской детской городской клинической больницы Тарас Микитин. — Но активный образ жизни она сможет вести только через год.

«Мы применяем методику, при которой здоровые позвонки не повреждаются»

— Когда Даша приехала на консультацию, мы сомневались, нужно ли ее оперировать, ведь искривление было всего 49 градусов, — рассказывает детский нейрохирург Тарас Микитин. — Но когда сравнили результаты обследования, которые получили, с предыдущими, обнаружили, что сколиоз прогрессирует. Направили фотографии профессору Колтовски во Вроцлав, и он рекомендовал оперировать немедленно.

Врач объясняет: у Даши более эластичный позвоночник, чем у тех, кто идет на операцию при большем искривлении, и ее было легче оперировать. В этом не последнюю роль сыграло и то, что девочка занималась лечебной гимнастикой.

Операцию выполняли под наркозом почти четыре часа.

— Такие вмешательства довольно травматичны для пациента, — объясняет методику Тарас Микитин. — Проводится большой разрез — от верхних грудных позвонков и до нижних поясничных. Все позвонки скелетируют. В их тела вставляют специальные шурупы. Затем устанавливается специальная длинная балка, которая и удерживает позвоночник в необходимом положении. Все это происходит во время одной операции, после нее больше никаких вмешательств не требуется.

Детский нейрохирург Тарас Микитин: «У Даши после операции полностью выровнялся позвоночник»

Вместе с львовским хирургом девочку оперировал польский профессор Кшиштоф Колтовски. Медики применили новую методику.

— Киев и Харьков — это два крупных центра в Украине, которые занимаются лечением сколиоза, — говорит Тарас Микитин. — Там, насколько мне известно, во время таких операций врачи ставят шурупы в каждый позвонок с обеих сторон. А мы применяем относительно новую методику — устанавливаем их только на искривленном участке позвоночника. Благодаря этому здоровые позвонки не повреждаются, и у пациента легче проходит период реабилитации. Расходы при такой операции могут быть меньше в несколько раз.

Но все операции при сколиозе, признается «ФАКТАМ» врач, имеют много рисков.

— Мы рассказываем родителям обо всех рисках, — говорит Тарас Микитин. — Во время вмешательства пациент теряет много крови. Клиники за рубежом, занимающиеся лечением сколиоза, имеют специальный аппарат, который подключается к пациенту, и вытекающая кровь попадает в специальную емкость, а затем снова вливается в организм.

— А как вы справляетесь в наших условиях?

— Мы тщательно готовимся к каждой операции. Обследуем больного, чтобы спрогнозировать, какие проблемы могут возникнуть во время и после операции. Практически 95 процентов таких пациентов нуждаются в переливании крови. И мы готовим свежезамороженную плазму, эритромассу. Если кровопотеря будет управляемой, пациенты не нуждаются в переливании. В случае, когда кровопотеря большая, без переливания крови не обойтись. Нам для этого специально готовит кровь станция переливания крови.

Как объяснил «ФАКТАМ» Тарас Микитин, операцию пациенту выполняют бесплатно. Но больной вынужден оплатить использованные материалы. Самое дорогое — от 100 тысяч гривен — французская металлическая система, которую устанавливают пациенту в позвоночник. Примечательно, что во время операции всегда присутствует представитель фирмы-производителя, который отслеживает, сколько и каких материалов было использовано, и после операции выставляет счет.

«В ближайшие три месяца Даше рекомендовали много ходить и лежать»

Металлическую конструкцию Даше установили в позвоночник на всю жизнь. После операции система обрастает костями и мышцами пациента, и организм поверх металлического создает свой надежный каркас.

— Можно ли было в Дашином случае обойтись без хирургического вмешательства, например, лечить сколиоз ношением корсета?

— Корсет помогает в тех случаях, когда угол искривления составляет от 20 до 45 градусов. К тому же такое лечение будет эффективным при условии, что ребенок много занимается лечебной гимнастикой, плаванием. Но если есть искривление более 45 градусов, корсет не поможет.

— После операции врачи сразу заставляли меня активно двигаться на кровати, — рассказывает Даша. — Потом говорили, чтобы садилась, и я делала это, но ненадолго, потому что голова кружилась. Спина болит и сейчас, но я уже привыкла. Врачи успокаивают, что так и должно быть. Главное, у меня теперь ровный позвоночник.

«Спина побаливает, но я привыкла, — говорит Даша. — Главное, что у меня теперь ровный позвоночник»

— Цель таких операций — не максимально выровнять пациенту позвоночник, а остановить прогрессирование болезни, — говорит Тарас Микитин. — Но у Даши полностью выровнялся позвоночник, и она не отличается от своих сверстников.

Уже через неделю Даша поедет домой. В ближайшие три месяца врачи рекомендовали ей много ходить и лежать, но сидеть разрешили не более 15 минут за раз. Если в течение шести месяцев все будет хорошо, можно возобновлять занятия плаванием. Активный образ жизни Даша может начать вести только спустя год.

Девочку прооперировали во время восьмого визита Кшиштофа Колтовски во львовскую городскую детскую клиническую больницу. За три года сотрудничества украинские и польские коллеги помогли во Львове 13 детям со сколиозом и шести со сложными ортопедическими проблемами и заболеваниями конечностей.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский ортопед высшей категории заслуженный врач Украины Тамара Полищук рассказала, как уберечь школьника от сколиоза, а также как подобрать вид спорта, чтобы не навредить здоровью ребенка.

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