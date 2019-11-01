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Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ
Боевик так называемой «ДНР» Владимир Цемах, причастный к катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014 года, которого в сентябре этого года освободили в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, заявил на российском ТВ, что в ходе допросов на него оказывалось давление со стороны украинских следователей и представителей западных стран.
По словам боевика, украинские следователи вместе с представителями Нидерландов и Австралии якобы хотели склонить его к даче нужных показаний по делу малайзийского «Боинга».
В случае якобы «дачи нужных следователям показаний» Цемаха обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды, предоставить жилье. Он заявил, что ему предлагали «программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии». Однако он отказался давать показания, которые от него хотели услышать.
Напомним, 17 июля 2014 года ракета «земля-воздух», выпущенная с оккупированной территории Донбасса из установки «Бук», сбила «Боинг-777», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
Цемах, который в 2014 году воевал в банде боевиков в Снежном Донецкой области и на видео хвастался тем, что прятал установку «БУК», был захвачен и вывезен сотрудниками Службы безопасности Украины на подконтрольную территорию.
Предполагалось, что в ходе процесса по сбитому «Боингу» бывший «начальник ПВО» «ДНР» Владимир Цемах станет свидетелем и даст показания по видеосвязи. Однако Цемаха в сентябре выдали России в рамках обмена. Затем, по некоторым данным, вернулся на оккупированную часть Донбасса.
В начале сентября, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые.
Между тем, парламент Нидерландов начал поиски виновных в трагедии MH17 в Украине — из-за незакрытого воздушного пространства над страной.
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