Без даты: оскандалившийся нардеп Яременко написал хитрое заявление об увольнении

Украина

Народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, который попал в скандал не только с интимной перепиской на сайте знакомств, но и общением с пранкером «Джокером», который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку, прикрепил к посту в Facebook фото заявления о своей отставке.

Яременко просит спикера Рады уволить его по собственному желанию с должности главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

На заявлении нет числа, только месяц и год.

Ранее в своем посте нардеп заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады «только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии „Слуга народа“, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)».

Напомним, в пятницу фракции «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность» призвали освободить нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко от должности главы парламентского комитета.

Когда секс-скандал с перепиской Яременко стал публичным, нардеп начал угрожать медиа прямо с трибуны Рады, а потом и оскорблять журналистов в соцсетях.

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