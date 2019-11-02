- 13:02 Юлия Сахневич: «То, что я сделала с Даниэлем, мог заметить только профессионал»
- 12:58 Импорт электроэнергии из РФ препятствует евроинтеграции Украины, его нужно прекратить, — Плачков
- 12:55 На Сумщине всю ночь искали подростка, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию
- 12:51 Международная федерация журналистов признала Украину опасной страной
- 12:37 Без даты: оскандалившийся нардеп Яременко написал хитрое заявление об увольнении
- 12:34 Скандал: неуправляемая школьница бегала за детьми с иголкой и чуть не задушила одноклассника
- 12:28 Свитолина – Бенчич: онлайн-видеотрансляция полуфинала итогового турнира
- 12:18 В Одессе задержали россиянина с полными магазинами
- 12:15 Жуткое убийство подростка в Прилуках: появились новые подробности трагедии
- 12:09 «Держите мою гитару»: Ибрагимович поймал огромную рыбу
- 11:45 В угоду Путину: Франция сорвала встречу генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками
- 11:38 Под Одессой – ракетные стрельбы: перекрыты районы в трех областях
Без даты: оскандалившийся нардеп Яременко написал хитрое заявление об увольнении
Народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, который попал в скандал не только с интимной перепиской на сайте знакомств, но и общением с пранкером «Джокером», который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку, прикрепил к посту в Facebook фото заявления о своей отставке.
Яременко просит спикера Рады уволить его по собственному желанию с должности главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
На заявлении нет числа, только месяц и год.
Ранее в своем посте нардеп заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады «только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии „Слуга народа“, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)».
Напомним, в пятницу фракции «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность» призвали освободить нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко от должности главы парламентского комитета.
Когда секс-скандал с перепиской Яременко стал публичным, нардеп начал угрожать медиа прямо с трибуны Рады, а потом и оскорблять журналистов в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!