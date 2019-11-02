Стоит ли верить Путину: эксперт проанализировал возможность наступления на Донбассе

Украина

После начавшегося разведения войск на Донбассе, в Украине заговорили о возможном наступлении российской армии, которая воспользуется ситуацией, чтобы вернуться на свои прежние позиции или даже продвинуться вглубь нашей территории. В формате той задачи, которую ставит Кремль по захвату всей Украины, возвращение российских войск на прежние позиции или захват ими серой зоны сейчас просто не выгоден, поэтому вероятность такого развития событий крайне мала. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил координатор группы «Информационное сопротивление», военный обозреватель Юрий Карин.

При этом, Карин согласен с тем, что Путину верить нельзя и нельзя исключать ситуации, когда «что-то может пойти не так».

«Что-то пойти не так» может в любой момент, но в любом случае не до проведения «нормандского саммита», где «гэбня» постарается всех переиграть на переговорах", — отмечает эксперт.

По словам Карина, как оккупанты будут соблюдать договоренности в рамках уже проведенного разведения, неизвестно. Он считает, что в этом вопросе будут сложные моменты и неизвестно, какая последует реакция Киева на возможные срывы договоренностей со стороны Москвы и так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Он предполагает, что это может быть фиксация нарушений с апеллированием к партнерам. Маловероятным считает эксперт, решение на применение силы для возвращения утраченных территорий.

По словам Карина, с учетом современных технологий, существует множество видов контроля над действиями противника. Вполне возможно отследить не только передвижение его подразделений, но и каждого конкретного военнослужащего врага.

То есть ВСУ имеют возможность получения достаточно достоверной информации о том, отвели ли российские оккупанты свои войска.

Напомним, 1 ноября в Золотом завершился первый этап отвода сил и средств. Теперь в «серой зоне» начнется демонтаж сооружений и разминирование территории. После отвода ВСУ в район Золотого-4 вошли подразделения полиции и Нацгвардии, которым значительно расширили полномочия.

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