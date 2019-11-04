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Сладкая парочка: Настя Каменских умилила сеть фото с Потапом в бассейне
Звездные супруги Потап и Настя Каменских продолжают делиться впечатлениями и яркими фото с отдыха в Мексике. Певица радует поклонников соблазнительными снимками в купальнике и стильных нарядах, показывает, как они с мужем занимаются спортом.
Певица опубликовала в Instagram новое нежное фото, на котором они с Потапом, обнявшись, позируют в бассейне. Снимок Настя сопроводила романтичным постом с признанием в любви.
«Классно, когда всё только вместе. Классно, когда получается. Классно, когда так сладко и класно, когда одна ❤на двоих», — написала Настя под фото.
Подписчикам очень понравилось новое семейное фото звездной пары. Они отмечают, что Потап и Настя выглядят очень счастливыми, будто у них вечный медовый месяц. Они желают супругам счастья и пополнения в семье.
«У вас там медовый год?», «Класс! Сексуально», «Сладкая парочка. Любви вам вечной!», «Обожаю вас! Классная творческая пара», «Так, так, так, одна на двоих… Мы все поняли», «Детей рожайте, бездельники!», — пишут в сети.
Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть горячими снимками в джунглях.
Напомним, Потап и Настя сыграли свадьбу в мае этого года. Медовый месяц они провели в Турции. Певице постоянно приписывают беременность, но Каменских опровергает слухи, говорит, что расскажет обязательно, когда будет ждать ребенка. Потап признается, что после свадьбы стал счастливее.
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